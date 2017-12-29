Согласно указу президента, все следственные действия (обыск, следственный эксперимент и другие) будут записаны на камеру, а в следственных изоляторах и спецприемниках установят круглосуточное видеонаблюдение
Зампред Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов на открытии выставки к 25-летию установления дипотношений между Узбекистаном и Россией подчеркнул важность неразрывной связи двух народов.
Награду известному узбекскому диктору, а также члену попечительского совета благотворительного фонда "Мехржон" Галине Мельниковой вручил начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов
"Узбекистон хаво йуллари" вводит дополнительные рейсы в Дубай
По данным синоптиков, 1-2 декабря по Узбекистану пройдут осадки, местами возможен сильный дождь с переходом в снег. Ожидается усиление ветра до 17-22 м/с
Член Совета Федерации Людмила Бокова заявила, что среди мигрантов возросло количество выявленных носителей инфекционных заболеваний, включая такие опасные, как ВИЧ-инфекция и гепатит.
Мосгорсуд признал легитимность решения о выдворении с территории РФ Худоберди Нурматова и взыскании с журналиста "Новой газеты" штрафа в пять тысяч рублей.
Участники из 31 страны будут выполнять экзаменационные задания по русскому языку в устной и письменной форме, защищать проекты по страноведению, участвовать в творческом конкурсе "Юный оратор"
Сотрудник американского агентства по международному развитию обвинил Москву в "акустической атаке" на Посольство США в Ташкенте, ссылаясь на аналогичный случай на Кубе и дружбу России с Узбекистаном
28 ноября министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов внес изменение в Правила обследования на ВИЧ
Все строительные площадки в Ташкенте обязали организовать мытье колес большегрузных автомобилей перед выездом на городские магистрали
Бывший вице-президент Академии наук Узбекистана Иброхим Абдурахманов стал главой недавно созданного Министерства инновационного развития республики
Инспекторы Управления безопасности дорожного движения начали массово штрафовать пешеходов за нарушения правил дорожного движения
Сотрудники столичной милиции задержали автомобиль "Матиз", невидимый для системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, работающей на перекрестках Ташкента
Новая структура призвана обеспечить внедрение современных технологий в производство и управление, а также поддерживать перспективные разработки и потенциально интересные проекты в этой сфере.
Только за последний месяц было зарегистрировано около тысячи новых доменов
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководящий страной почти год, пользуется доверием у 93,1% населения республики
В Ташкенте в Университете Инха состоялась официальная церемония открытия конкурса по разработке приложений, сервисов и решений по визуализации на основе открытых данных Open Data Challenge
Правительство Узбекистана приняло решение о поэтапном переводе организации питания личного состава подразделений Министерства обороны на аутсорсинг
Сегодня утром в международном аэропорту имени Ислама Каримова приземлился самолет первого рейса Кабул — Ташкент