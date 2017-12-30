Заочные отделения смогут первыми оценить возможности нововведения
Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников предупредил граждан о том, что к выбору продуктов необходимо подходить осторожно
Известный певец из Узбекистана Сардор Милано накануне Нового года поделился впечатлениями об уходящем 2017 году и рассказал Sputnik Узбекистан о планах на будущий год
Впервые в современной истории страны Указом президента продолжительность непрерывного отдыха на Новый год установлена в пять дней
Известная узбекская певица Юлдуз Усманова записала короткое видообращение своим поклонникам и всем гражданам республики, поздравив их с Новым годом.
Сложный и насыщенный 2017 год подошел к концу. Он оказался богатым на масштабные и странные события — начиная от эксцентричной политики Трампа и заканчивая секс-скандалами и свободной конвертацией валюты в Узбекистане.
Согласно Постановлению президента в республике будут построены частные медцентры в каждом регионе, здания для которых будут переданы из госсобственности безвозмездно, деятельность будет осуществлять в сотрудничестве с Корейскими центрами
В Узбекистане в новогодние праздники введут 24 дополнительных пассажирских состава, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
В Узбекистане сотрудники МЧС поздравили с Новым годом семьи погибших спасателей
До Нового года остались считаные дни, а столица Узбекистана уже украшена гирляндами, нарядными елями и затейливыми узорами вдоль улиц и на площадях.
Президент Шавкат Мирзиёев 28 декабря подписал закон об учреждении медали "Келажак бунёдкори"
Одна из новых станций метро в Ташкенте названа в честь таджикского поэта и Героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде
Модельер Гульрух Джураева рассказала о разработанной коллекции формы, которая содержит комплекты для трех возрастных групп: 1-4, 5-7 и 8-11 классов
Новогодние выходные длиной в пять дней предусмотрены подписанным сегодня указом президента Шавката Мирзиёева
Для безболезненного перехода на цифровое вещание был сформирован первый общедоступный мультиплекс — пакет, включающий 13 бесплатных цифровых каналов
Фонд развития ЖКХ будет вести свою деятельность также за счет средств от штрафов, налагаемых Инспекцией по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилого фонда
Совместное предприятие Jizzakh Petroleum, одним из учредителей которого является "Узбекнефтегаз", организует сеть автозаправочных станций, торгующих иностранным бензином
Региональный экологический центр Центральной Азии поддержит Узбекистан в реализации проектов по спасению Аральского моря
Власти Саудовской Аравии повысили квоту на малый хадж для узбекистанских паломников в 2018 году почти в два раза — до 10 тысяч человек
Отмена квот для абитуриентов из Узбекистана, поступающих в вузы РФ, могла бы изменить ситуацию с нехваткой учителей русского языка в республике