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Узбекский студент стал призером конкурса на лучшую научную статью о ШОС

Правительство Кыргызстана
Общество
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Конкурс на лучшую научную статью о ШОС был приурочен к 10-летию подписания договора о долгосрочном добрососедстве и дружбе государств-членов организации

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Студент четвертого курса Университета мировой экономики и дипломатии Улугбек Абдусаламов стал призером конкурса на лучшую научную статью о ШОС.

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Как сообщает пресс-служба МИД РУ, итоги состязания подвели в Пекине в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества.

Мероприятие было приурочено к празднованию 15-летия Хартии ШОС и 10-летия подписания договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов организации.

С 2016 года секретариат ШОС проводит этот конкурс в рамках комплексной программы "ШОС — наш общий дом" среди студентов вузов государств-членов организации.

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Теги:
ШОС, Пекин, Узбекистан



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