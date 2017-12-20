Узбекский студент стал призером конкурса на лучшую научную статью о ШОС

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Студент четвертого курса Университета мировой экономики и дипломатии Улугбек Абдусаламов стал призером конкурса на лучшую научную статью о ШОС.
Мероприятие было приурочено к празднованию 15-летия Хартии ШОС и 10-летия подписания договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов организации.
С 2016 года секретариат ШОС проводит этот конкурс в рамках комплексной программы "ШОС — наш общий дом" среди студентов вузов государств-членов организации.
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