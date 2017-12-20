Вузы Риги и Ташкента договорились о совместной подготовке врачей

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Ташкентская медицинская академия и Латвийский университет подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере подготовки медицинских кадров. Об этом сообщает ИА "Жахон".

Накануне представители вузов провели переговоры в Риге.

Участники встречи обсудили перспективы обмена опытом, студентами и профессорско-преподавательским составом. Было предложено установить связи в рамках различных международных грантовых программ, в том числе образовательной программы ЕС "Эразмус плюс".

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