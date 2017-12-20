Поезд до Иссык-Куля начнет ходить летом 2018 года

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Национальная компания "Кыргыз темир жолу" согласовала с узбекскими и казахстанскими железными дорогами назначение пассажирского поезда сообщением Ташкент — Рыбачье, сообщает пресс-служба организации.
Летом 2018 года поезд будет ходить один раз в неделю, для рейсов задействуют составы "Узбекистон темир йуллари".
Сейчас ведутся подготовительные работы по подготовке расписания поезда и формированию тарифов на проезд.
Договоренность о запуске железнодорожного сообщения была достигнута на встрече глав Узбекистана и Кыргызстана в ходе недавнего визита Сооронбая Жээнбекова в Ташкент.
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