Из-за тумана в Ташкенте самолет спикера КР отправили в Самарканд

С утра понедельника из-за тумана видимость на взлетно-посадочной полосе была минимальной, в результате более десяти рейсов были задержаны или перенаправлены в другие города

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Самолет с кыргызской делегацией во главе со спикером парламента Дастаном Джумабековым в среду не смог приземлиться в аэропорту Ташкента, передают местные кыргызские СМИ.

Пресс-служба президента Татарстана Ташкентский аэропорт возобновил работу в штатном режиме

Гостям из Кыргызстана пришлось совершить посадку в Самарканде.

Отметим, что в настоящее время аэропорт Ташкента заработал в обычном режиме.

Как ожидается, Джумабеков встретится с руководителем Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, главами обеих палат узбекского парламента.

Делегация посетит экспозицию "Чингиз Айтматов и Узбекистан", возложит цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

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