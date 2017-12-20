Из-за тумана в Ташкенте самолет спикера КР отправили в Самарканд

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Самолет с кыргызской делегацией во главе со спикером парламента Дастаном Джумабековым в среду не смог приземлиться в аэропорту Ташкента, передают местные кыргызские СМИ.
Отметим, что в настоящее время аэропорт Ташкента заработал в обычном режиме.
Как ожидается, Джумабеков встретится с руководителем Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, главами обеих палат узбекского парламента.
Делегация посетит экспозицию "Чингиз Айтматов и Узбекистан", возложит цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
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