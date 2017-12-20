В РЦНК в Ташкенте презентовали чемпионат мира по футболу — 2018

Гости мероприятия посмотрели презентации, посвященные истории развития футбола, а также поучаствовали в викторине "Что вы знаете о чемпионате мира по футболу"

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоялась презентация чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

В мероприятии приняли участие спортсмены, победители республиканских и международных соревнований, российские соотечественники, учащиеся школ, лицеев, колледжей Ташкента, журналисты.

© РЦНК Презентация ЧМ-2018 в РЦНК в Ташкенте

Участникам мероприятия были представлены презентации, посвященные истории развития футбола, трансформации чемпионатов мира от 1930 года до сегодняшних дней.

Особое внимание было уделено предстоящему в 2018 году чемпионату мира по футболу. Отдельные информационные блоки были посвящены городам России и стадионам, где будут проходить игры мирового первенства. Также была проведена викторина "Что вы знаете о чемпионате мира по футболу" и подведены итоги ранее объявленного конкурса "Лучший слоган болельщика ЧМ по футболу". Победители обоих состязаний получили подарки.

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