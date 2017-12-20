В РЦНК в Ташкенте презентовали чемпионат мира по футболу — 2018

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоялась презентация чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.
В мероприятии приняли участие спортсмены, победители республиканских и международных соревнований, российские соотечественники, учащиеся школ, лицеев, колледжей Ташкента, журналисты.
Участникам мероприятия были представлены презентации, посвященные истории развития футбола, трансформации чемпионатов мира от 1930 года до сегодняшних дней.
Особое внимание было уделено предстоящему в 2018 году чемпионату мира по футболу. Отдельные информационные блоки были посвящены городам России и стадионам, где будут проходить игры мирового первенства. Также была проведена викторина "Что вы знаете о чемпионате мира по футболу" и подведены итоги ранее объявленного конкурса "Лучший слоган болельщика ЧМ по футболу". Победители обоих состязаний получили подарки.
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