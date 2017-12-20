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Сотрудники МВД Узбекистана

МВД: в Узбекистане уровень преступности в 2017 году снизился на 14,6%

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Общество
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Снижению уровня преступности поспособствовало усиление профилактических мер, считают в Министерстве внутренних дел

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Узбекистане уровень преступности за январь-ноябрь 2017 года снизился на 14,6%, в том числе по линии уголовного розыска — на 8,7%, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам начальника отдела профилактики правонарушений МВД Узбекистана подполковника Даврона Азизова, этому способствовало усиление ряда профилактических мер. В частности, была проведена работа с ранее судимыми лицами, состоящими на учете, безработными гражданами, а также теми, кто после длительного отсутствия возвращается в Узбекистан.

"Всего за 11 месяцев этого года в Узбекистане было совершено 65 758 преступлений. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года их было более 77 тысяч. Среди совершенных преступлений львиная доля, или более 40%, приходится на кражи и мошенничества", — рассказал правоохранитель.

При этом он добавил, что для профилактики данных видов преступлений разработаны "дорожные карты" по каждой махалле. На основании их каждое преступление анализируется исходя из того, как оно совершено, кем и где, для дальнейшей профилактики.

Мужчина в наручниках
Sputnik / Евгений Биятов
С начала года в Ташкенте задержали более 1800 преступников в розыске
По данным МВД, за указанный период снижение наблюдается по всем видам преступлений. Так, преступность со стороны молодежи сократилась на 11%, со стороны женщин — на 13%, со стороны ранее судимых граждан — на 10%.

Одним из направлений профилактики, принесших хорошие результаты, стало привлечение к административной ответственности родителей тех студентов и учащихся, кто регулярно пропускает занятия. Всего за это время было проведено более 160 тысяч рейдов в учебные заведения. Это помогло выявить порядка 94 тысяч злостных прогульщиков.

Отделаться разъяснительными беседами не удалось ни самим учащимся, ни их родителям. За невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей в отношении порядка 16 тысяч семей были приняты административные меры.

Отдельная работа велась в махаллях инспекторами профилактики, благодаря чему в свыше чем 1070 сходах граждан не было совершено ни одного преступления. Также для профилактики преступлений и правонарушений на местах было организовано около 6 тысяч выездных судов.

Кроме того, за этот период было выявлено 380,4 тысячи административных правонарушений, раскрыто 740 преступлений прошлых лет, задержано свыше тысячи разыскиваемых преступников.

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Теги:
МВД Узбекистана, Правоохранительные органы



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