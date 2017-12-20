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Ответят перед народом: инспекторы по профилактике отчитаются о работе

CC BY 2.0 / Joel Bombardier / baksheesh
Общество
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Инспекторы должны отчитываться о результатах своей деятельности за очередной период, представлять программу дальнейших действий, а также выслушивать жалобы и вопросы граждан

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Узбекистане с недавних пор введена новая практика — инспекторы по профилактике правонарушений обязаны ежемесячно отчитываться перед жителями вверенного им участка о проделанной работе, передает корреспондент Sputnik.

Как сообщил источник в МВД, данное правило начало действовать с октября этого года. Теперь каждый участковый инспектор должен рассказать гражданам, какую работу он провел по предотвращению правонарушений и что намерен делать дальше.

"За три дня до планируемого собрания инспектор обязан уведомить председателя махалли и вместе с ним определить время и место проведения мероприятия. Ответственность за оповещение возлагается на активистов махаллинского схода граждан", — рассказал собеседник.

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На собрании разбирается текущая ситуация, а также рассматриваются жалобы и предложения от граждан. Если кто-то из жителей махалли окажется недовольным работой участкового инспектора, то он может пожаловаться на него руководству.

Инспекторов будут оценивать исходя из состояния ранней профилактики правонарушений и преступлений на закрепленной территории, организации работы с населением в решении насущных проблем на местах. Они должны вести работу с учебными заведениями и родителями прогульщиков, наблюдать за гражданами, долго отсутствовавшими в стране, помогать в трудоустройстве безработных и проводить разъяснительные беседы с ранее осужденными.

Руководство МВД с 1 января 2018 года будет ежеквартально оценивать работу инспекторов по профилактике и исходя из полученных результатов удерживать или вознаграждать сотрудников суммой в размере до 50% от должностного оклада. При этом по поручению Шавката Мирзиёева инспекторы по профилактике в каждой махалле назначаются из числа трех самых профессиональных сотрудников на конкурсной основе.

Напомним, что президент Узбекистана в апреле этого года утвердил Программу обеспечения инспекторов по профилактике служебным жильем на территории несения ими службы. В соответствии с документом, до конца 2018 года им будет выделено 1327 служебных квартир и 3829 служебных жилых домов во всех регионах страны.

Что касается автомобилей Matiz, то они выдаются инспекторам согласно постановлению кабинета министров на основе кредита. Получившие их сотрудники выплачивают 15% стоимости автомобиля в качестве предоплаты, а затем по 14% на протяжении 10 лет.

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Теги:
МВД, Узбекистан, Правоохранительные органы



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