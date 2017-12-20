Узбекистан и Китай будут сотрудничать в сфере военного образования

Соглашение было подписано между Академией Вооруженных сил Узбекистана и Университетом национальной обороны Народно-освободительной армии Китая в рамках визита военной делегации во главе с министром обороны КНР Чаном Ваньцюанем в Ташкент

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Узбекистан и Китай подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере военного образования, сообщает корреспондент Sputnik.

По данным пресс-службы Минобороны РУ, документ подписан между Академией Вооруженных сил Узбекистана и Университетом национальной обороны Народно-освободительной армии Китая.

Иностранную делегацию, прибывшую накануне в Ташкент, возглавил член Государственного совета, министр обороны КНР генерал-полковник Чан Ваньцюань. Сегодня стороны провели встречу в Министерстве обороны республики. Главы военных ведомств двух стран обсудили вопросы текущего состояния дел и перспективы развития взаимоотношений в военной, военно-технической области и в сфере военного образования.

"На переговорах также были затронуты аспекты обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Узбекистан с первых дней независимости придает особое значение развитию дружеских отношений с Китаем, высоко ценит и дорожит традиционно-дружественными взаимоотношениями между государствами", — информирует пресс-служба.

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Затем главу оборонного ведомства Поднебесной принял президент страны Шавкат Мирзиёев. Узбекский лидер с глубоким удовлетворением отметил наблюдаемую активизацию контактов на различных уровнях и расширение продуктивного взаимодействия, что обеспечивает высокую динамику и последовательное укрепление отношений всестороннего стратегического партнерства между двумя государствами.

На встрече особое внимание было уделено вопросам практической реализации договоренностей и соглашений, достигнутых по итогам визита на высшем уровне в КНР в мае этого года. В свою очередь Чан Ваньцюань подчеркнул готовность китайской стороны к дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства.

Члены китайской делегации посетили также воинские части и учреждения республики и ознакомились с историческими достопримечательностями Самарканда.

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