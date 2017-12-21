02:05 24 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
По улицам Ташкента курсирует колонна бульдозеров с гирляндами

По улицам Ташкента курсирует колонна бульдозеров с гирляндами

© Facebook / Потребитель.Уз
Общество
Получить короткую ссылку
5977163

Ташкентцы восхитились тем, что столица становится более креативной в канун Нового года, некоторые из них предложили провести другие интересные шоу

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В этом году жители Ташкента стали свидетелями крайне удивительного перформанса в преддверии Нового года, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На днях на улицах столицы в вечернее время стала разъезжать колонна из пяти огромных бульдозеров, украшенных гирляндами, а за рулем мощной техники сидели Деды Морозы.

Ташкентцы по-разному восприняли это интересное шоу. Некоторые восхитились тем, что столица становится более креативной в канун Нового года, радовались ощущению праздника, атмосфере, которой так долго не хватало городу.

"Больше креатива, страна! Веселее жить будем!" — написала в социальных сетях жительница узбекской столицы.

"Увидела, и настроение поднялось после работы", — отметила другая.

Ломают Дом Кино
© Troll.uz
Ташкентская общественность прощается с Домом кино
Часть узбекистанцев со скепсисом отметили, что такие колонны не организуют просто так, указывая на происходящий сейчас снос Дома кино и расположенных рядом жилых массивов.

"На рисовом возле мечети Ислом Ота в районе пяти вечера они наряжались, фотосессию делали. Непонятно кто, зачем. Была мысль, что с таким праздничным настроем едут ломать что-то…", — пишет один из них.

"Праздник к нам приходит ломать районы, кварталы", — замечает другой.

"К нам идет веселый снос!", — отмечает еще один.

Были и те, кто призывал людей окунуться в атмосферу праздника и забыть о плохом.

Елка из машин
© Youtube / Artur Hakobyan
Автоёлка сияет поворотниками: необычный флешмоб в Ереване
"Отвыкли мы, естественно, от хорошего и праздничного: сразу испуг, подозрение. Хоть перед праздником уберите подальше свои страхи! Встречайте НГ, а там видно будет! Хоть несколько дней побудьте в предпраздничном настроении!", — написала жительница столицы.

Некоторые узбекистанцы поддержали эту креативную волну и предложили еще ряд интересных шоу.

"Так, инкассаторские машины надо было пустить. Ездили бы деньги раздавали", — предложил один.

"Интересно, а снегурочки на чем будут ездить? Страшно представить. Молодцы, конечно", — заметил другой.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Новый год, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Снимок фотографа Alejandro Prieto, занявший второе место в категории Дикая природа
Лучшие фото дикой природы по версии National Geographic
Спасение черепахи, застрявшей среди тюков с кокаином
Грустная история со счастливым концом: черепаха застряла в 800 кг кокаина
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054