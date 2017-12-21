По улицам Ташкента курсирует колонна бульдозеров с гирляндами

Ташкентцы восхитились тем, что столица становится более креативной в канун Нового года, некоторые из них предложили провести другие интересные шоу

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В этом году жители Ташкента стали свидетелями крайне удивительного перформанса в преддверии Нового года, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На днях на улицах столицы в вечернее время стала разъезжать колонна из пяти огромных бульдозеров, украшенных гирляндами, а за рулем мощной техники сидели Деды Морозы.

Ташкентцы по-разному восприняли это интересное шоу. Некоторые восхитились тем, что столица становится более креативной в канун Нового года, радовались ощущению праздника, атмосфере, которой так долго не хватало городу.

"Больше креатива, страна! Веселее жить будем!" — написала в социальных сетях жительница узбекской столицы.

"Увидела, и настроение поднялось после работы", — отметила другая.

Часть узбекистанцев со скепсисом отметили, что такие колонны не организуют просто так, указывая на происходящий сейчас снос Дома кино и расположенных рядом жилых массивов.

"На рисовом возле мечети Ислом Ота в районе пяти вечера они наряжались, фотосессию делали. Непонятно кто, зачем. Была мысль, что с таким праздничным настроем едут ломать что-то…", — пишет один из них.

"Праздник к нам приходит ломать районы, кварталы", — замечает другой.

"К нам идет веселый снос!", — отмечает еще один.

Были и те, кто призывал людей окунуться в атмосферу праздника и забыть о плохом.

"Отвыкли мы, естественно, от хорошего и праздничного: сразу испуг, подозрение. Хоть перед праздником уберите подальше свои страхи! Встречайте НГ, а там видно будет! Хоть несколько дней побудьте в предпраздничном настроении!", — написала жительница столицы.

Некоторые узбекистанцы поддержали эту креативную волну и предложили еще ряд интересных шоу.

"Так, инкассаторские машины надо было пустить. Ездили бы деньги раздавали", — предложил один.

"Интересно, а снегурочки на чем будут ездить? Страшно представить. Молодцы, конечно", — заметил другой.

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