По улицам Ташкента курсирует колонна бульдозеров с гирляндами

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В этом году жители Ташкента стали свидетелями крайне удивительного перформанса в преддверии Нового года, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
На днях на улицах столицы в вечернее время стала разъезжать колонна из пяти огромных бульдозеров, украшенных гирляндами, а за рулем мощной техники сидели Деды Морозы.
Ташкентцы по-разному восприняли это интересное шоу. Некоторые восхитились тем, что столица становится более креативной в канун Нового года, радовались ощущению праздника, атмосфере, которой так долго не хватало городу.
"Больше креатива, страна! Веселее жить будем!" — написала в социальных сетях жительница узбекской столицы.
"Увидела, и настроение поднялось после работы", — отметила другая.
"На рисовом возле мечети Ислом Ота в районе пяти вечера они наряжались, фотосессию делали. Непонятно кто, зачем. Была мысль, что с таким праздничным настроем едут ломать что-то…", — пишет один из них.
"Праздник к нам приходит ломать районы, кварталы", — замечает другой.
"К нам идет веселый снос!", — отмечает еще один.
Были и те, кто призывал людей окунуться в атмосферу праздника и забыть о плохом.
Некоторые узбекистанцы поддержали эту креативную волну и предложили еще ряд интересных шоу.
"Так, инкассаторские машины надо было пустить. Ездили бы деньги раздавали", — предложил один.
"Интересно, а снегурочки на чем будут ездить? Страшно представить. Молодцы, конечно", — заметил другой.
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