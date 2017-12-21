Ювелир из Мексики разыскивает родных жившего в Ташкенте героя войны

Ювелир из Гвадалахары Эдуардо Круз выкупил на международном аукционе награды, принадлежавшие красноармейцу Павлу Старчаку, и готов безвозмездно вернуть их его родственникам

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Мексиканский ювелир Эдуардо Круз разыскивает родственников военнослужащего Красной армии Павла Старчака, проживавшего в Ташкенте, чтобы безвозмездно передать им награды героя Великой Отечественной войны.

Медаль "За боевые заслуги" и орден "Красной звезды", принадлежащие Старчаку, Эдуардо Круз выкупил на международном аукционе и готов безвозмездно вернуть родственникам героя.

Техник-лейтенант Павел Петрович Старчак 1913 года рождения служил в рядах Красной армии с 1941 года, призывался Фрунзенским РВК Ташкента, хотя родился в городе Каневск (сейчас станица Каневская) в Краснодарском крае РФ.

Известно, что в 1967 году герой Великой Отечественной войны проживал в Ташкенте по адресу 2-й Саларский проезд, д. 22. Состоял в браке с Леонтенко Зоей Григорьевной 1918 года рождения, также у него был сын Федор 1942 года рождения и дочь Татьяна, рожденная в 1944 году.

© vk.com / Вымпел-Поиск Наградной лист Старчака Павла Петровича

Разыскивать родственников красноармейца Старчака мексиканскому ювелиру помогает международная общественная организация "Вымпел". Ее специалисты направили письмо с просьбой помочь в поисках семьи Павла Петровича Старчака в хокимият Ташкента, запросы отправлены также в военный комиссариат Краснодарского края, военный комиссариат Ташкента, в военно-медицинский архив.

Поисковики просят всех неравнодушных максимально распространить информацию для установления связи с родственниками героя Великой Отечественной войны. Связаться с МОО "Вымпел" и уточнить подробности можно на странице организации в социальной сети "ВКонтакте".

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