Как купить новогоднюю елку в Ташкенте и не разориться

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Красавица елка — один из главных символов новогодних праздников. Сегодня многие ташкентцы озадачены покупкой этого неизменного атрибута Нового года. Помочь им в этом вызвались корреспонденты Sputnik, которые прошлись по рынкам столицы.

Цены на елки в этом году совсем не радуют горожан. Особенно тех, кто решил обновить зеленую красавицу. Самая маленькая 35-сантиметровая стоит 40 тысяч сумов. Вид у нее, если честно, унылый. Та, что повыше и посолидней — 1,2 метра, — стоит от 180 до 250 тысяч сумов на разных базарах города, 1,5-метровая елка обойдется в сумму от 250 до 300 тысяч сумов, 2-метровая — от 350 до 450 тысяч сумов. В торговых центрах цены еще выше.

Сами продавцы отмечают, что "елки в этом году отдыхают". На них спрос не очень высокий. Все зеленые красавицы завозятся в страну из Китая, соответственно, и цены на них зафиксированы с учетом всех затрат.

Sputnik Продажа новогодней атрибутики на базаре

Самые дешевые елочки на рынке "Урикзор". Там, к примеру, искусственную красавицу высотой в 1,2 метра можно купить за 160 тысяч сумов. Однако стоимость такси, чтобы выбраться потом отсюда, может в итоге вернуть вас все к тем же 180 тысячам сумов. А елочку за эту цену можно найти и возле вашего дома. Здесь есть над чем подумать.

Вообще, ташкентцы говорят, что на "Урикзор" лучше отправляться, если елка в этом году собирается "под ключ". А если вам надо просто докупить гирлянд или игрушек, то этого добра хватает возле каждого дома. Практически все магазины и базары снабжены новогодней мишурой. Кроме этого, районные хокимияты как всегда побеспокоились и инициировали новогодние ярмарки на местах. Правда, выбирать бывает на них не из чего, но цены весьма заманчивые.

Походив по нескольким базарам города, мы заметили, что горожане не особо покупают елочные игрушки. В отличие от прошлого года, цены на пластмассовые шары разных размеров и цветов выросли в 1,5 раза. Если в прошлом году можно было купить шары среднего размера за 15-18 тысяч сумов, в этом году их цена варьируется в пределах 22-25 тысяч сумов.

Sputnik Новогодние игрушки

К сожалению, очень мало стеклянных игрушек. Они, похоже, вообще уходят в историю. Как пояснили продавцы, есть тонкости в их перевозке, поэтому торговцы не особо любят связываться со стеклянными игрушками на елку. Так, цена одного елочного шара из стекла стартует от 40 тысяч сумов. Но есть у этих украшений одно бесспорное преимущество — уникальный рисунок. Пластмассовые же украшения залиты, как правило, одним цветом, но отличаются разными формами. Здесь, как говорится, на любителя и ценителя красоты.

Самые дешевые электрические гирлянды на елку стоят в этом году не меньше 15 тысяч сумов. В прошлом году их цена составляла 7 тысяч сумов. Всевозможная блестящая мишура на зеленую красавицу стоит практически везде одинаково — 5 тысяч сумов за одну гирлянду, одна тысяча сумов — за дождик.

А вот цена украшения на макушку ели осталась прежней — от 6,5 тысячи сумов до 15 тысяч сумов, в зависимости от размеров. По прежнему популярной остается "верхушка" в форме звезды, есть и конусообразные, но их берут меньше.

В этом году практически на всех базарах продаются рождественские венки из искусственной ели. Это новый тренд, пришедший в Ташкент с Запада. Обойдется такое удовольствие от 35 тысяч сумов и дороже.

Sputnik Календари на 2018 год

Многие из покупателей на елочных базарах ищут новогодние сувениры. К примеру, магниты, игрушки-розыгрыши, маски, карнавальные костюмы для детей в детсад. Самый продаваемый товар — фигурки собак. Ведь наступающий 2018 год по китайскому календарю будет годом Собаки. Поэтому хоть маленький, но главный символ предстоящего года покупают все. Цены на магниты с изображением щенят начинаются от 3 тысяч сумов, фигурки стоят не меньше 15 тысяч сумов, а плюшевых собак продают вообще по заоблачным ценам. Так, игрушка размером в 15-20 сантиметров обойдется в 50 тысяч сумов.

Что касается живых елок, а на них тоже есть определенный спрос, то в продажу они поступают, как правило, за неделю до Нового года. Как поясняют продавцы, это связано с их длиной жизни. Максимум стоять в узбекистанском тепле они могут от 7 до 10 дней, потом просто осыпаются.

В этом году цветочные магазины Ташкента предложили неплохие варианты с живыми елками в горшках. Стоит такая елочка 64 тысячи сумов, зато радовать глаз может круглый год. Важно подобрать правильный полив.

Sputnik Карликовые елки

В общем, наш выбор в этом году пал именно на такие живые, пусть и маленького размера, зеленые красавицы. Купили мы к ним еще пачку елочных игрушек за 10 тысяч, тоже очень маленькие. И в итоге елка обошлась нам в 74 тысячи сумов.

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