Узбекистан присоединится к Кейптаунской конвенции по авиации

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг утвердил закон о присоединении страны к конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования и протоколу к этой конвенции по авиаоборудованию, передает РИА Новости.
"Данный закон предусматривает присоединение к Кейптаунской конвенции и Авиационному протоколу с некоторыми заявлениями Республики Узбекистан, сделанными в соответствии с типовыми формами заявлений, которые представлены депозитарием в пояснительном меморандуме для оказания помощи государствам", — сообщили в пресс-службе Сената.
В частности, все заявления в законе сделаны с учетом международного опыта государств, присоединившихся к Кейптаунским документам для получения льготных условий и дополнительных скидок будущего финансирования по приобретению авиационной техники.
Документ направлен на подпись президенту.
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