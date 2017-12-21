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Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари в аэропорту

Узбекистан присоединится к Кейптаунской конвенции по авиации

© Flickr/ t_y_l
Общество
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После того как будут подписаны все необходимые документы, Узбекистан сможет на льготных условиях получить средства в международных банках для приобретения авиационной техники

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании в четверг утвердил закон о присоединении страны к конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования и протоколу к этой конвенции по авиаоборудованию, передает РИА Новости.

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Конвенция и протокол, конкретизирующий ее положения, были подписаны 16 ноября 2001 года в Кейптауне. Основной целью документов является обеспечение международных гарантий для банков, лизинговых компаний и страховых компаний, финансирующих приобретение дорогостоящей авиационной техники в лизинг, в случае неисполнения лизингополучателем финансовых обязательств.

"Данный закон предусматривает присоединение к Кейптаунской конвенции и Авиационному протоколу с некоторыми заявлениями Республики Узбекистан, сделанными в соответствии с типовыми формами заявлений, которые представлены депозитарием в пояснительном меморандуме для оказания помощи государствам", — сообщили в пресс-службе Сената.

В частности, все заявления в законе сделаны с учетом международного опыта государств, присоединившихся к Кейптаунским документам для получения льготных условий и дополнительных скидок будущего финансирования по приобретению авиационной техники.

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"Присоединение Узбекистана к указанным документам обеспечит экономию государственных средств на приобретение дорогостоящей авиационной техники при модернизации парка воздушных судов гражданской авиации республики, что должно способствовать повышению уровня безопасности полетов", — добавили в пресс-службе.

Документ направлен на подпись президенту.

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Теги:
авиация, Сенат Республики Узбекистан, Узбекистан



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