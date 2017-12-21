Узбекистанцы выберут школьную форму из 30 вариантов

В Узбекистане единую форму введут со следующего учебного года

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Узбекистанцы смогут определить, в какой форме их дети будут учиться в школе.

На официальном сайте Союза молодежи Узбекистана для народного голосования представлено 30 вариантов ученической формы.

© Sputnik/ Владимир Астапкович В Ташкенте презентовали прообраз будущей школьной формы

Среди моделей уже выделились лидеры. Жителям Узбекистана больше приглянулись классическая школьная форма: светлый верх и темный низ. Если такие наряды утвердят, то девочки будут посещать учебные заведения в черных юбках и сарафанах, а мальчики — в брюках и пиджаках.

Некоторые дизайнеры продемонстрировали более западные модели, заменив пиджаки и жакеты на бомберы, а классические брюки — на скинни. Другие дополнили школьный образ аксессуарами — галстуками, бабочками и шляпками. Однако эти модели участники опроса не оценили и отдали им гораздо меньше голосов, чем классическим фасонам.

По указу Шавката Мирзиёева в Союзе молодежи Узбекистана был организован Совет молодых дизайнеров, которые и придумали коллекцию школьной формы.

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