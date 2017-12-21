Узбекистанцы выберут школьную форму из 30 вариантов

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Узбекистанцы смогут определить, в какой форме их дети будут учиться в школе.
На официальном сайте Союза молодежи Узбекистана для народного голосования представлено 30 вариантов ученической формы.
Некоторые дизайнеры продемонстрировали более западные модели, заменив пиджаки и жакеты на бомберы, а классические брюки — на скинни. Другие дополнили школьный образ аксессуарами — галстуками, бабочками и шляпками. Однако эти модели участники опроса не оценили и отдали им гораздо меньше голосов, чем классическим фасонам.
По указу Шавката Мирзиёева в Союзе молодежи Узбекистана был организован Совет молодых дизайнеров, которые и придумали коллекцию школьной формы.
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