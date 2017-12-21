В РФ вырастет число вузов, тестирующих иностранцев на знание русского

По приказу Минобрнауки РФ правом на проведение подобного тестирования обладали пять российских вузов

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Министерство образования и науки России предложило увеличить число организаций, имеющих право проводить тестирование по русскому языку как иностранному.

Соответствующий документ ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

По приказу Минобрнауки от 28 октября 2014 года правом на проведение подобного тестирования обладали пять вузов — ИРЯ им. А.С. Пушкина, МГУ имени М.В. Ломоносова, РУДН, СПбГУ и ТюмГУ.

В соответствии с проектом предлагается утвердить новый перечень образовательных организаций, проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному. Среди них — ИРЯ им. А.С. Пушкина, МГУ имени М.В. Ломоносова, РУДН, СПбГУ, ТюмГУ, ТГУ, ВГСПУ, КФУ, ПГУ, РГПУ имени А.И. Герцена, ПсковГУ, МГПУ и ЮЗГУ.

Как говорится в пояснительной записке к документу, Минобрнауки России ежегодно утверждает перечень образовательных организаций, проводящих государственное тестирование по русскому языку как иностранному языку. Новый перечень был сформирован на заседании комиссии 12 декабря 2017 года.

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