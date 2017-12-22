Аэропорт Ташкента снова в густом тумане: рейсы отправляют в Самарканд

Рейс "Узбекистон хаво йуллари", который возвращался в Ташкент из Франкфурта, вынужден был совершить посадку в аэропорту Самарканда

АШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Международный аэропорт Ташкента в пятницу утром снова закрыли из-за густого тумана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Аэропорт закрыт для приема воздушных судов по причине неблагоприятных метеоусловий. В районе воздушной гавани сильный туман, а граница видимости ниже минимума. Согласно международным правилам, посадка воздушных судов в таких условиях запрещена", — отметили в пресс-службе Национальной авиакомпании Узбекистана.

Рейс "Узбекистон хаво йуллари", который возвращался в Ташкент из Франкфурта, вынужден был совершить посадку в аэропорту Самарканда. Туда же были направлены рейсы из Бухары и Нукуса. Самолет из Ургенча ожидает вылета в Ташкент в аэропорту города Навои. После улучшения погоды все воздушные суда прибудут в аэропорт назначения.

Сейчас также задержаны рейсы из Урумчи и Москвы. Кроме того, вылета ждут самолеты в Лахор, Урумчи, Москву, Стамбул и Амритсар.

Столичный аэропорт уже закрывали из-за тумана за последнюю неделю два раза — 16 и 20 декабря.

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