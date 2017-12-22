В Узбекистане впервые запустили базу данных по всем махаллям

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Узбекистане впервые в истории запустили полноценную общедоступную электронную базу данных всех махаллей страны, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Уже сегодня пользователь может узнать всю необходимую информацию благодаря удобному и простому функционалу. Ему нужно лишь выбрать город и указать необходимый район или ввести название махалли, а система предоставит список с наименованием, адресами и телефонами.
Одним из самых востребованных разделов сайта может стать "Рассмотрение обращений физических и юридических лиц", где можно отправить свою жалобу или предложение в режиме онлайн. Пользователь также всегда сможет узнать здесь статус своего обращения, изучить статистику по всем поступившим обращениям от физических и юридических лиц.
Среди других интересных возможностей сайта — онлайн-чат с представителем совета, подробная карта с расположением всех территориальных отделений, информация с контактными данными руководства, а также часами приема, данные об имеющихся вакантных должностях.
Для укрепления их материально-технической базы за последние пять лет был проведен текущий ремонт около 1600 служебных зданий, капитальный ремонт — в 367 и реконструкция — в более чем 350 зданиях сходов граждан, на основе типовых проектов построено 216 новых объектов.
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