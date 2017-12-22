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Мужчина проводит исследования

Узбекистан и Венгрия займутся совместными научными исследованиями

CC0 / pixabay
Общество
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В Ташкенте 21 декабря состоялась церемония подписания соглашения между правительством Республики Узбекистан и правительством Венгрии о сотрудничестве в сфере образования

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Ином Мажидов и посол Венгрии в Узбекистане Петер Санто подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования, науки и культуры. Об этом передает МИД РУ.

В рамках договора высшие учебные заведения государств будут предоставлять квоты на обучение, проводить совместные научные исследования, а также культурные мероприятия.

В целях практической реализации соглашения предусматривается создание совместной рабочей группы, состоящей из представителей министерств, ведомств и учреждений двух стран.

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Теги:
Наука, Венгрия, Узбекистан, Высшее образование



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