02:03 24 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Совместное командно-штабное учение на перевале Камчик

Спасатели ликвидировали последствия "схода лавины" на перевале Камчик

© МЧС Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
14210

Военнослужащие с помощью артиллерийских орудий осуществили принудительный спуск снежной массы на опасных участках вдоль автомобильной дороги

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. На перевале Камчик службы ГСЧС Ташкентской и Наманганской областей провели совместные командно-штабные учения, сообщает пресс-служба МЧС РУ.

Согласно сценарию учений, на перевале из-за землетрясения произошел сход снежной лавины и затор автомобилей на участке автодороги А-373 "Ташкент — Ош".

1 / 3
© МЧС Узбекистана
Совместное командно-штабное учение на перевале "Камчик"

Спасатели отработали проведение эвакуации жителей населенного пункта Олтинкон Папского района, организовали спасательные работы в завалах, развернули пункты обогрева и питания.

Кроме того, военнослужащие МО РУ с помощью артиллерийских орудий осуществили принудительный спуск снежной массы на опасных участках вдоль автомобильной дороги перевала Камчик.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
спасатели, МЧС Узбекистана, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Снимок фотографа Alejandro Prieto, занявший второе место в категории Дикая природа
Лучшие фото дикой природы по версии National Geographic
Спасение черепахи, застрявшей среди тюков с кокаином
Грустная история со счастливым концом: черепаха застряла в 800 кг кокаина
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054