Спасатели ликвидировали последствия "схода лавины" на перевале Камчик

Военнослужащие с помощью артиллерийских орудий осуществили принудительный спуск снежной массы на опасных участках вдоль автомобильной дороги

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. На перевале Камчик службы ГСЧС Ташкентской и Наманганской областей провели совместные командно-штабные учения, сообщает пресс-служба МЧС РУ.

Согласно сценарию учений, на перевале из-за землетрясения произошел сход снежной лавины и затор автомобилей на участке автодороги А-373 "Ташкент — Ош".

Спасатели отработали проведение эвакуации жителей населенного пункта Олтинкон Папского района, организовали спасательные работы в завалах, развернули пункты обогрева и питания.

Кроме того, военнослужащие МО РУ с помощью артиллерийских орудий осуществили принудительный спуск снежной массы на опасных участках вдоль автомобильной дороги перевала Камчик.

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