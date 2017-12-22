"Россия сегодня" открыла прием заявок на конкурс имени Стенина

К участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок продолжится до 28 февраля 2018 года

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В день рождения фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего на юго-востоке Украины, Международный конкурс молодых фотожурналистов его имени начал прием новых работ.

Подать заявку можно на портале конкурса stenincontest.ru, к участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет. Прием заявок продолжится до 28 февраля 2018 года.

Конкурс является площадкой, которая открывает новые имена в международной фотожурналистике и формирует критерии качества документальной фотографии. Цель конкурса — поддержать молодых фоторепортеров и открыть им дорогу в мир большой фотографии.

В 2018 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени".

Число работ в каждой из номинаций в этом году увеличено до трех, что дает молодым фотографам еще больше возможностей для демонстрации профессионального мастерства.

Призовой фонд конкурса 2018 года вырос практически в два раза и составит 100, 75 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тысяч рублей.

Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках — выставочное турне лауреатов конкурса уже стало его неотъемлемой частью.

"Для многих молодых фотожурналистов конкурс имени Стенина стал своеобразным локомотивом в профессии, дал возможность получить отклик на свои работы и понять, как они вписываются в фотосообщество. Мы приглашаем молодых фотопрофессионалов всего мира принять участие в конкурсе 2018 года и желаем им победы!", — говорит куратор конкурса, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2017 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества.

Партнерами нескольких номинаций стали Шанхайская объединенная медиагруппа (ШОМГ) и общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира — Международный комитет Красного Креста (МККК).

Информационное агентство и радио Sputnik является международным партнером конкурса.

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