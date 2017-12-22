В Узбекистане могут убрать дорожно-патрульные посты между областями

Ранее сообщалось, что правительство Узбекистана утвердило программу мероприятий по поэтапному строительству, реконструкции и модернизации стационарных постов дорожно-патрульной службы до 2022 года

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время видеоселекторного совещания предложил убрать дорожно-патрульные посты между областями страны.

В настоящее время всего в республике работает 60 таких постов.

Стрингер Посты ДПС в Узбекистане модернизируют к 2022 году

"Если простой человек решит на машине добраться из Хорезма в Ташкент, то ему придется пройти 17 постов, а из Ферганы в Ташкент — восемь," — обратил внимание Мирзиёев.

По словам руководителя государства, посты ДПС — пережиток прошлого, они тормозят поток автотранспорта, а также мешают развитию внутреннего и внешнего туризма.

Ранее сообщалось, что правительство Узбекистана утвердило программу мероприятий по поэтапному строительству, реконструкции и модернизации стационарных постов дорожно-патрульной службы до 2022 года. В рамках документа планируется провести работы на 23 постах ДПС. Все новые объекты будут размещаться с учетом наиболее полного охвата территории.

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