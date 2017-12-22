Твори добро, или Один день из жизни Деда Мороза в Ташкенте

Корреспондент Sputnik Узбекистан присоединилась к необычной акции шоумена Макса Берлинова и понаблюдала за его работой в роли Деда Мороза для малообеспеченных семей

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Известный ташкентский ведущий и шоумен Макс Берлинов на один день переоделся в Деда Мороза, и, разъезжая по городу, дарил детям из малообеспеченных семей подарки.

Корреспондент Sputnik Узбекистан присоединилась к необычной акции и с разрешения Деда Мороза понаблюдала за его работой.

В начале декабря Макс Берлинов объявил в Facebook о проведении акции "Дед Мороз творит добро". Она подразумевала, что к детям из малообеспеченных семей приедет перед Новым годом сказочный дедушка и поздравит их с праздником. Было выбрано 10 семей, в которых живут 15 детей.

"На мой пост отозвались люди, которые участвуют в различных благотворительных группах. Они дали нужные адреса. Те десять человек, которые были написаны первыми, к ним я и приехал. Хотелось бы побольше охватить деток, но физически это очень сложно сделать", — говорит Макс Берлинов.

Его работа началась в 11 часов утра. За пару часов надо было объехать разные районы Ташкента и поздравить детвору. Вечером ведущего ждала основная работа — эфир на радио, а еще праздничное мероприятие, которое надо провести.

Макс — профессиональный теле- и радиоведущий, известный шоумен. Уже не первый год он организует благотворительную акцию перед Новым годом. В ответ на вопрос, что сподвигло его на эту акцию, он называет всего две причины.

"Во-первых, у меня у самого трое детей. Так в жизни случилось, что у нас долгое время не было детей, поэтому к детям отношусь трепетно. Во-вторых, мне кажется, что каждый взрослый человек, подводя итоги уходящего года, должен сделать хотя бы минимально что-то хорошее для тех людей, которых он не знает", — поясняет мой собеседник.

При этом ведущий признается, дети не самая его любимая публика. За 12 лет в профессии он провел немало детских праздников и выработал свой язык общения с маленькими зрителями.

"Ребенок категорически не терпит вранья, и поэтому очень сложно лгать ему. Надо по максимуму постараться перевоплотиться, хотя я и не актер. Дети — самая требовательная публика, если им скучно или что-то не нравится, они уходят. Их никак не заставишь досидеть до конца выступления", — рассказывает Берлинов.

Известный ташкентский ведущий и шоумен Макс Берлинов на один день переоделся в Деда Мороза, и, разъезжая по городу, дарил детям из малообеспеченных семей подарки Sputnik

Известный ташкентский ведущий и шоумен Макс Берлинов на один день переоделся в Деда Мороза, и, разъезжая по городу, дарил детям из малообеспеченных семей подарки Sputnik 1 / 2 Sputnik Известный ташкентский ведущий и шоумен Макс Берлинов на один день переоделся в Деда Мороза, и, разъезжая по городу, дарил детям из малообеспеченных семей подарки

Пока мы беседовали в одном из дворов, где живет девочка, которую Макс только что поздравил, к нам подходили прохожие. А потом из окна где-то сверху вдруг закричали мальчишка и девчонка лет 7-8. Они так громко звали его: "Дед Мо-роз, Дед Мо-роз"! Он им что-то отвечал, также громко кричал, махал рукой. И вдруг, видим уже через пару минут этих ребят перед нами. Они подарили Деду Морозу рисунок и получили от него презенты. Довольны остались все.

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День с Дедом Морозом прошел очень эмоционально. Он заставил задуматься, как мало надо нам для счастья — всего лишь добавить немного позитива в обычный, пусть и пасмурный день. Но, с другой стороны, он показал, как можно получить его больше и привнести немного добра в жизнь других людей такой вот акцией. Ведь сейчас наступает пора, когда мы начинаем верить в чудеса и стремимся стать хоть не на много, но добрее.

Кстати, самым большим казусом стало то, что Дед Мороз не смог попасть домой к одному из адресатов. Ребенок, как оказалось, очень боится бородатого деда в халате. И мама сама вышла во двор за подарком.

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