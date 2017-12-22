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Сотрудник СНБ Узбекистана

Мирзиёев: настало время реформировать СНБ

AP Photo / Anvar Ilyasov
Общество
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Мирзиёев в пятницу впервые обратился с посланием к двум палатам парламента страны. Послание посвящено итогам работы в 2017 году и наиболее приоритетным направлениям социально-экономического развития Узбекистана в 2018 году

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу предложил разработать и принять закон "О Службе национальной безопасности", а также покончить с репрессивными мерами в практике деятельности правоохранительных органов.

"Настало время реформировать СНБ. Необходимо разработать закон о Службе национальной безопасности республики", — заявил Мирзиёев.

Глава государства напомнил, что положение о деятельности СНБ было утверждено 26 лет назад, и с тех пор в этот документ не были внесены изменения. По его оценке, за это время произошло "безосновательное расширение полномочий и сферы деятельности" СНБ.

"В условиях нестабильной ситуации в мире и роста угрозы терроризма и экстремизма приоритетными задачами (СНБ) должны стать сохранение нашей национальной государственности, независимости нашей родины", — отметил президент.

Мирзиёев подчеркнул, что одной из задач реформ в Узбекистане должен стать отказ от дублирования, а также необходимость покончить с репрессивными мерами в деятельности правоохранительных органов.

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Теги:
СНБ, Узбекистан



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