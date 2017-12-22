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Международный аэропорт Ташкента

Ташкентский аэропорт возобновил работу

Пресс-служба президента Татарстана
Общество
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В четверг ташкентский аэропорт также временно не работал по причине тумана

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Международный аэропорт Ташкента возобновил работу в штатном режиме.

Самолет во время посадки в сложных метеоусловиях, архивное фото
© Sputnik/ Руслан Кривобок
Аэропорт Ташкента снова в густом тумане: рейсы отправляют в Самарканд
"Туман, который на несколько часов заблокировал работу ташкентского аэропорта, рассеялся. Прилет и вылет воздушных судов осуществляется в штатном режиме", — сообщила пресс-служба Uzbekistan airways.

Ранее аэропорт был временно закрыт из-за неблагоприятных метеоусловий. Рейс "Узбекистон хаво йуллари", который возвращался в Ташкент из Франкфурта, вынужден был совершить посадку в аэропорту Самарканда из-за сильного тумана. Туда же были направлены рейсы из Бухары и Нукуса.

В четверг ташкентский аэропорт также временно не работал по причине тумана.

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Теги:
Узбекистон хаво йуллари, Ташкент



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