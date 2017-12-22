Ташкентский аэропорт возобновил работу

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Международный аэропорт Ташкента возобновил работу в штатном режиме.
Ранее аэропорт был временно закрыт из-за неблагоприятных метеоусловий. Рейс "Узбекистон хаво йуллари", который возвращался в Ташкент из Франкфурта, вынужден был совершить посадку в аэропорту Самарканда из-за сильного тумана. Туда же были направлены рейсы из Бухары и Нукуса.
В четверг ташкентский аэропорт также временно не работал по причине тумана.
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