Туринский политех в Ташкенте будет готовить кадры для авиации

Обучение студентов начнется во втором семестре этого учебного года, группу наберут из студентов третьего курса направления "Технология машиностроения"

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Туринском политехническом университете в Ташкенте будет открыто новое направление обучения — "Авиакосмический инжиниринг", сообщает корреспондент Sputnik.

Здесь будут готовить высококвалифицированные инженерные кадры по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники для национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари". Кроме того, институт и авиакомпания намерены наладить сотрудничество в совместной научно-исследовательской деятельности.

Обучение студентов по новой программе начнется уже во втором семестре этого учебного года. Поэтому Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана и головной Туринский политехнический университет в Италии должны в ближайшее время согласовать изменения в учебных программах бакалавриата.

На первом этапе по направлению "Авиакосмический инжиниринг" будет обучаться одна академическая группа из 25 человек. Их отберут из студентов третьего курса направления "Технология машиностроения".

Национальная авиакомпания предоставит материально-техническую базу собственных предприятий для использования Туринским политехом в качестве лабораторной базы и основы для прохождения квалификационной практики подготавливаемыми специалистами.

Ранее представители "Узбекистон хаво йуллари" заявляли о планах по созданию на базе собственного Учебно-тренировочного центра курсов подготовки пилотов гражданской авиации из числа авиационного персонала с высшим техническим образованием.

Набор будет проводиться исходя из потребности, которую определит Летный комплекс авиакомпании с учетом того, что обучение будет длиться около двух лет. Сейчас готовятся точные расчеты, по предварительным данным, на первый курс обучения придут от 12 до 16 будущих пилотов. Курсы могут быть открыты уже в начале 2018 года.

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