В Узбекистане пустует около 40% построенных сельских типовых домов

Покупка построенных по типовым проектам домов не доступна большинству граждан из-за высокой стоимости даже в ипотеку

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Более трети сельских домов, построенных по типовым проектам в предыдущие годы, остаются невостребованными. Причина — в их дороговизне, отметил Шавкат Мирзиёев в своем послании парламенту.

Покупка такого дома недоступна для большинства сельчан. Даже при том, что их можно брать в долгосрочную ипотеку, собрать первоначальный взнос в размере 25% от стоимости дома, могут далеко не все, пишет Podrobno.uz.

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"Дома на 6-ти сотках, которые мы строили раньше, были достаточно дорогими. Нужно признать, что без новых рабочих мест, источников дохода, у простых людей не было возможностей для приобретения таких домов", — отметил Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что решением проблемы должны стать более бюджетные сельские застройки. Речь о Программе по строительству доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности в 2017-2021 годах. Этим проектом предусмотрено масштабное строительство нового жилого фонда, где и общая стоимость жилья гораздо доступнее, и порог для минимального взноса снижен до 15%.

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