01:58 24 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Жилые дома в жилом массиве. Архивное фото

В Узбекистане пустует около 40% построенных сельских типовых домов

Sputnik / Акылбек Батырбеков
Общество
Получить короткую ссылку
182540

Покупка построенных по типовым проектам домов не доступна большинству граждан из-за высокой стоимости даже в ипотеку

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Более трети сельских домов, построенных по типовым проектам в предыдущие годы, остаются невостребованными. Причина — в их дороговизне, отметил Шавкат Мирзиёев в своем послании парламенту.

Покупка такого дома недоступна для большинства сельчан. Даже при том, что их можно брать в долгосрочную ипотеку, собрать первоначальный взнос в размере 25% от стоимости дома, могут далеко не все, пишет Podrobno.uz.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана не подписал бюджет на 2018 год
"Дома на 6-ти сотках, которые мы строили раньше, были достаточно дорогими. Нужно признать, что без новых рабочих мест, источников дохода, у простых людей не было возможностей для приобретения таких домов", — отметил Мирзиёев.

Президент подчеркнул, что решением проблемы должны стать более бюджетные сельские застройки. Речь о Программе по строительству доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности в 2017-2021 годах. Этим проектом предусмотрено масштабное строительство нового жилого фонда, где и общая стоимость жилья гораздо доступнее, и порог для минимального взноса снижен до 15%.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
жилой дом, дом, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Снимок фотографа Alejandro Prieto, занявший второе место в категории Дикая природа
Лучшие фото дикой природы по версии National Geographic
Спасение черепахи, застрявшей среди тюков с кокаином
Грустная история со счастливым концом: черепаха застряла в 800 кг кокаина
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054