Жгучий испанец завершит череду новогодних праздничных концертов звезд мировой сцены в уходящем году
Указ о создании Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои был подписан президентом в 2016 году
Девочка получила серьезную черепно-мозговую травму и скончалась в больнице
Президент Узбекистана ознакомился с ходом социально-экономических реформ, осуществляемой созидательной и благоустроительной работой на местах и посетил ряд социальных объектов в Ташкенте
Президент предложил еще одну интересную инициативу — на основе зарубежного опыта создать для всех инвесторов бесплатную круглосуточную мобильную телефонную связь
Президент Узбекистана призвал усилить просветительскую работу по разъяснению гуманистической сути исламской религии
Власти надеются, что эта система послужит предупреждению случаев взяточничества и злоупотребления
Покупка построенных по типовым проектам домов недоступна большинству граждан из-за высокой стоимости даже в ипотеку
Обучение студентов начнется во втором семестре этого учебного года, группу наберут из студентов третьего курса направления "Технология машиностроения"
Международный аэропорт Ташкента возобновил работу в штатном режиме
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу предложил разработать и принять закон "О Службе национальной безопасности"
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать в республике университет журналистики и средств массовой коммуникации
Корреспондент Sputnik Узбекистан присоединилась к необычной акции шоумена Макса Берлинова и понаблюдала за его работой в роли Деда Мороза для малообеспеченных семей
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время видеоселекторного совещания предложил убрать дорожно-патрульные посты между областями страны
К участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 33 лет, прием заявок продолжится до 28 февраля 2018 года
На перевале Камчик службы ГСЧС Ташкентской и Наманганской областей провели совместные командно-штабные учения
Министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Ином Мажидов и посол Венгрии в Узбекистане Петер Санто подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования, науки и культуры
В Узбекистане впервые в истории запустили полноценную общедоступную электронную базу данных всех махаллей страны
Международный аэропорт Ташкента в пятницу утром снова закрыли из-за густого тумана
Министерство образования и науки России предложило увеличить число организаций, имеющих право проводить тестирование по русскому языку как иностранному