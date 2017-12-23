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Система видеонаблюдения

Всех узбекских гаишников в будущем году оснастят видеокамерами

© Sputnik/ Максим Богодвид
Общество
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Власти надеются, что эта система послужит предупреждению случаев взяточничества и злоупотребления

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Узбекистане в будущем году всех инспекторов дорожно-патрульных и патрульно-постовых служб оснастят видеокамерами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Начиная с будущего года, мы обеспечим дорожно-патрульные и патрульно-постовые службы органов внутренних дел видеокамерами, позволяющими фиксировать ход выполнения ими своих служебных обязанностей, особенно общение с гражданами. Эта система послужит предупреждению случаев взяточничества и злоупотребления", — заявил в своем послании парламенту президент Узбекистана.

В этом году ташкентское УБДД уже запустило пилотный проект по оснащению патрульных машин инспекторов специальными планшетами, которые, в том числе, могут работать в качестве видеорегистраторов.

Камера видеонаблюдения
© Sputnik/ Evgeniy Biatov
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В итоге планируется отобрать и внедрить оборудование, которое позволит записывать все происходящее как внутри машины, так и снаружи. В перспективе это даст возможность перейти и к полноценной записи работы инспекторов и серьезно снизить коррупционные проявления.

Отметим, что практика оснащения сотрудников дорожной полиции регистраторами хорошо зарекомендовала себя в Европе. Например, в Великобритании число жалоб на инспекторов после введения мобильных регистраторов за год сократилось на 93%. Пилотные проекты по оснащению сотрудников портативными видеорегистраторами реализуются в России, Беларуси и ряде других стран СНГ.

Видеорегистраторы позволяют фиксировать аудио- и видеоинформацию об обстановке в салоне автомобиля и по курсу его следования как в дневное, так и в ночное время. Система автоматически начинает запись при заступлении инспектора на дежурство и отключает регистратор по окончании смены. Полученные записи сохраняются на электронном носителе.

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Теги:
Узбекистан, Общество



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