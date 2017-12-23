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Во время службы в мечети. Архивное фото

Шавкат Мирзиёев разъяснит суть ислама

© Sputnik/ Саид Царнаев
Общество
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Президент Узбекистана призвал усилить просветительскую работу по разъяснению гуманистической сути исламской религии

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиеев в пятницу впервые в практике главы государства В своем обратился с посланием к членам Сената и депутатам Законодательной палаты Олий Мажлиса.

В ходе выступления глава государства коснулся вопроса религиозного просвещения.

"Мы являемся наследниками великого достояния исламской культуры… Мы много говорим о борьбе с религиозным невежеством, но мы не все делаем для этого… для того, чтобы донести истинную гуманистическую суть ислама", — сказал Мирзиёев.

По мнению президента, в каждом местном городском и сельском квартале необходимо организовать работу религиозных и общественных деятелей, способных доступно и убедительно заниматься разъяснительной и просветительской работой. Мирзиёев также предложил организовать курсы повышения квалификации для имам-хатибов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Прес-служба президента РУз
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"События в Сирии не могут не тревожить. Я как глава государства постоянно об этом думаю. Самое эффективное оружие — это просветительство… Мы должны держать в поле зрения вопросы просвещения, особенно среди молодежи", — отметил он.

По словам президента, в настоящее время около 17 тысяч граждан Узбекистана, ранее состоявших в рядах религиозно-экстремистских и террористических организациях, "вышли из-под влияния этих сект" и вернулись к нормальной жизни.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Общество, Религия



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