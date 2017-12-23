Шавкат Мирзиёев разъяснит суть ислама

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиеев в пятницу впервые в практике главы государства В своем обратился с посланием к членам Сената и депутатам Законодательной палаты Олий Мажлиса.
В ходе выступления глава государства коснулся вопроса религиозного просвещения.
"Мы являемся наследниками великого достояния исламской культуры… Мы много говорим о борьбе с религиозным невежеством, но мы не все делаем для этого… для того, чтобы донести истинную гуманистическую суть ислама", — сказал Мирзиёев.
По мнению президента, в каждом местном городском и сельском квартале необходимо организовать работу религиозных и общественных деятелей, способных доступно и убедительно заниматься разъяснительной и просветительской работой. Мирзиёев также предложил организовать курсы повышения квалификации для имам-хатибов.
По словам президента, в настоящее время около 17 тысяч граждан Узбекистана, ранее состоявших в рядах религиозно-экстремистских и террористических организациях, "вышли из-под влияния этих сект" и вернулись к нормальной жизни.
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