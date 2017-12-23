Мирзиёев пообещал увеличить скорость интернета в 2,5 раза

Президент предложил еще одну интересную инициативу — на основе зарубежного опыта создать для всех инвесторов бесплатную круглосуточную мобильную телефонную связь

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Скорость интернета в Узбекистане в будущем году вырастет в 2,5 раза, сообщил Шавкат Мирзиёев в ходе своего послания парламенту.

"Для полного охвата населения телекоммуникационными услугами предусматривается прокладка 2 тысяч километров оптоволоконных линий связи в отдаленных районах, увеличение скорости Интернета в 2,5 раза и введение в строй более 4 тысяч опорных станций мобильной связи", — отметил глава государства.

В результате этих мер, по его мнению, более 600 населенных пунктов получат доступ к Интернету и услугам мобильной связи.

Кроме того, президент предложил еще одну интересную инициативу — на основе зарубежного опыта создать для всех инвесторов бесплатную круглосуточную мобильную телефонную связь.

В 2016 году общая скорость Интернет-соединения для провайдеров страны составила 26,3 Гбит/с, а в середине 2017 года — 65,7 Гбит/с.

Представители "Узбектелекома" заявляли, что до конца этого года скорость доступа к внешним каналам достигнет 200 Гбит/с.

В последнем отчете Speedtest Global Index компании Ookla за ноябрь Узбекистан занял 118 место по скорости мобильного интернета со скоростью загрузки — 6,47 Мбит/с и скоростью передачи данных — 3,50 Мбит/с. Страна потеряла 3 позиции по сравнению с предыдущим месяцем.

В рейтинге стран по скорости фиксированного интернета Узбекистан занимает 127 место, с ростом на 1 позицию. Скорость загрузки составляет 5,81 Мбит/с, а скорость передачи данных — 5,69 Мбит/с.

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