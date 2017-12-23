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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Президент даст квартиры преподавателям Ташкентского университета

© Фото: пресс-служба президента РУз
Общество
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Указ о создании Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои был подписан президентом в 2016 году

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои. Об этом сообщает Правительственный портал Республики Узбекистан.

Президент ознакомился с условиями, созданными в университете, побеседовал с преподавателями и студентами.

Он отметил необходимость создания мультимедийного словаря произведений Навои, обеспечения широкого доступа к этому словарю, а также стимулирования научных исследований.

Особое внимание было уделено вопросам повышения международного авторитета узбекского языка, перевода произведений узбекской литературы на иностранные языки.

"Вы должны показать богатство нашего родного языка, ваше уважение и любовь к нему через его широкое распространение по всему миру", — сказал Шавкат Мирзиёев в беседе со специалистами университета.

Журналисты в пресс-центре
Sputnik / Стрингер
Президент Узбекистана поручил создать в стране университет журналистики
Глава нашего государства поинтересовался социальными условиями преподавательского состава, дал поручение о выделении преподавателям университета 20 квартир в Ташкенте.

В университете функционируют факультеты узбекской филологии, преподавания узбекского языка и литературы, узбекско-английского перевода, а также Научно-исследовательский институт узбекского языка и литературы и Музей узбекского языка и литературы.

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