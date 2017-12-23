Президент даст квартиры преподавателям Ташкентского университета

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои. Об этом сообщает Правительственный портал Республики Узбекистан.
Президент ознакомился с условиями, созданными в университете, побеседовал с преподавателями и студентами.
Он отметил необходимость создания мультимедийного словаря произведений Навои, обеспечения широкого доступа к этому словарю, а также стимулирования научных исследований.
Особое внимание было уделено вопросам повышения международного авторитета узбекского языка, перевода произведений узбекской литературы на иностранные языки.
"Вы должны показать богатство нашего родного языка, ваше уважение и любовь к нему через его широкое распространение по всему миру", — сказал Шавкат Мирзиёев в беседе со специалистами университета.
В университете функционируют факультеты узбекской филологии, преподавания узбекского языка и литературы, узбекско-английского перевода, а также Научно-исследовательский институт узбекского языка и литературы и Музей узбекского языка и литературы.
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