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Энрике Иглесиас

Энрике Иглесиас впервые выступит в Ташкенте

© Фото:
Общество
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Жгучий испанец завершит череду новогодних праздничных концертов звезд мировой сцены в уходящем году

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В четверг, 28 декабря, во Дворце искусств «Истиклол» состоится концерт одного из самых знаменитых испанских певцов Энрике Иглесиаса, сообщает пресс-служба Art Uz Promotion Agency.

Одно его имя заставляет трепетать сердца миллионов девушек. Перечислять его хиты нет смысла, потому что каждая его композиция непременно возглавляет самые влиятельные музыкальные рейтинги и моментально становится топовой. Однако оглушительную мировую популярность Энрике Иглесиасу принесла песня Bailamos, которая прозвучит и на его сольном концерте в Ташкенте.

Не менее ошеломительны и дуэты с такими звездами, как Уитни Хьюстон, Лайонел Ричи, Келис, Сара Коннор, Шон Каретт, Ciara, Pitbull, Николь Шерзингер, Ашер, Эйкон, Дженнифер Лопес, Алсу.

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Мало, наверное, кому известно, что испанский певец начинал свою карьеру под псевдонимом Энрике Мартинес, скрывая от отца страстное желание пробиться в мир музыки. Ведь знаменитый отец видел его исключительно в роли бизнесмена.

Сегодня Энрике Иглесиас — самый популярный в мире представитель испаноязычной музыки, поп-, латино- и R&B-певец, автор песен и продюсер. В его богатой коллекции престижнейшие музыкальные награды среди которых несколько «Грэмми» и «American Music Awards». Альбомы Энрике становились платиновыми 116 раз, а золотыми — 227. В мире продано более 100 миллионов дисков музыканта.

По мнению многочисленных поклонников и музыкальных критиков, феномен Энрике Иглесиаса заключается в том, что, являясь фактически двуязычным (испанский и английский) автором и исполнителем, он имеет одинаково ошеломительный успех независимо от языка, на котором поет.

Бесспорно, выступление Энрике — едва ли не историческое событие для культурной жизни города и, конечно же, незабываемые впечатления от него останутся на долгие годы.

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Выступление Энрике Иглесиаса в Ташкенте состоится при поддержке известного мецената Алишера Усманова. Билеты на выступление испанского певца будут бесплатно распространены среди одаренной молодежи страны через Министерство культуры Узбекистана и Союз молодежи Узбекистана, а также в других общественных организациях и домах Мехрибонлик.

Кроме этого, учащиеся различных учебных заведений, отличившиеся в учебе и достигшие значительных успехов в общественной жизни, также смогут попасть на долгожданный концерт Энрике Иглесиаса.

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Теги:
Узбекистан, Культура и искусство



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