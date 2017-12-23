Энрике Иглесиас впервые выступит в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В четверг, 28 декабря, во Дворце искусств «Истиклол» состоится концерт одного из самых знаменитых испанских певцов Энрике Иглесиаса, сообщает пресс-служба Art Uz Promotion Agency.

Одно его имя заставляет трепетать сердца миллионов девушек. Перечислять его хиты нет смысла, потому что каждая его композиция непременно возглавляет самые влиятельные музыкальные рейтинги и моментально становится топовой. Однако оглушительную мировую популярность Энрике Иглесиасу принесла песня Bailamos, которая прозвучит и на его сольном концерте в Ташкенте.

Не менее ошеломительны и дуэты с такими звездами, как Уитни Хьюстон, Лайонел Ричи, Келис, Сара Коннор, Шон Каретт, Ciara, Pitbull, Николь Шерзингер, Ашер, Эйкон, Дженнифер Лопес, Алсу.

Мало, наверное, кому известно, что испанский певец начинал свою карьеру под псевдонимом Энрике Мартинес, скрывая от отца страстное желание пробиться в мир музыки. Ведь знаменитый отец видел его исключительно в роли бизнесмена.

Сегодня Энрике Иглесиас — самый популярный в мире представитель испаноязычной музыки, поп-, латино- и R&B-певец, автор песен и продюсер. В его богатой коллекции престижнейшие музыкальные награды среди которых несколько «Грэмми» и «American Music Awards». Альбомы Энрике становились платиновыми 116 раз, а золотыми — 227. В мире продано более 100 миллионов дисков музыканта.

По мнению многочисленных поклонников и музыкальных критиков, феномен Энрике Иглесиаса заключается в том, что, являясь фактически двуязычным (испанский и английский) автором и исполнителем, он имеет одинаково ошеломительный успех независимо от языка, на котором поет.

Бесспорно, выступление Энрике — едва ли не историческое событие для культурной жизни города и, конечно же, незабываемые впечатления от него останутся на долгие годы.

© Sputnik/ Антон Денисов Знаменитый испанский тенор Хосе Каррерас выступит в Ташкенте

Выступление Энрике Иглесиаса в Ташкенте состоится при поддержке известного мецената Алишера Усманова. Билеты на выступление испанского певца будут бесплатно распространены среди одаренной молодежи страны через Министерство культуры Узбекистана и Союз молодежи Узбекистана, а также в других общественных организациях и домах Мехрибонлик.

Кроме этого, учащиеся различных учебных заведений, отличившиеся в учебе и достигшие значительных успехов в общественной жизни, также смогут попасть на долгожданный концерт Энрике Иглесиаса.

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