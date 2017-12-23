Энрике Иглесиас впервые выступит в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В четверг, 28 декабря, во Дворце искусств «Истиклол» состоится концерт одного из самых знаменитых испанских певцов Энрике Иглесиаса, сообщает пресс-служба Art Uz Promotion Agency.
Одно его имя заставляет трепетать сердца миллионов девушек. Перечислять его хиты нет смысла, потому что каждая его композиция непременно возглавляет самые влиятельные музыкальные рейтинги и моментально становится топовой. Однако оглушительную мировую популярность Энрике Иглесиасу принесла песня Bailamos, которая прозвучит и на его сольном концерте в Ташкенте.
Не менее ошеломительны и дуэты с такими звездами, как Уитни Хьюстон, Лайонел Ричи, Келис, Сара Коннор, Шон Каретт, Ciara, Pitbull, Николь Шерзингер, Ашер, Эйкон, Дженнифер Лопес, Алсу.
Сегодня Энрике Иглесиас — самый популярный в мире представитель испаноязычной музыки, поп-, латино- и R&B-певец, автор песен и продюсер. В его богатой коллекции престижнейшие музыкальные награды среди которых несколько «Грэмми» и «American Music Awards». Альбомы Энрике становились платиновыми 116 раз, а золотыми — 227. В мире продано более 100 миллионов дисков музыканта.
По мнению многочисленных поклонников и музыкальных критиков, феномен Энрике Иглесиаса заключается в том, что, являясь фактически двуязычным (испанский и английский) автором и исполнителем, он имеет одинаково ошеломительный успех независимо от языка, на котором поет.
Бесспорно, выступление Энрике — едва ли не историческое событие для культурной жизни города и, конечно же, незабываемые впечатления от него останутся на долгие годы.
Кроме этого, учащиеся различных учебных заведений, отличившиеся в учебе и достигшие значительных успехов в общественной жизни, также смогут попасть на долгожданный концерт Энрике Иглесиаса.
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