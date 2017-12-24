01:59 24 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Главный редактор Sputnik и Russia Today Маргарита Симоньян

Sputnik подарил детям из "Ты супер! Танцы" новогоднее чудо

Фото: НТВ
Общество
Получить короткую ссылку
25 0 0

Международное информационное агентство и радио Sputnik сделало новогодние подарки участникам проекта «Ты супер! Танцы» из стран постсоветского пространства

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Главный редактор агентства Маргарита Симоньян вручила призы во время финала шоу.

Для детей будет организована экскурсионная поездка в Санкт-Петербург, в рамках которой они увидят главные достопримечательности Северной столицы России, а также смогут познакомиться с известными деятелями культуры.

Благотворительный фестиваль детского творчества МЕХРЖОН-2017
Айбек Шермухамедов
Участницы "Ты супер! Танцы" зажгли на фестивале "Мехржон" в Ташкенте
Агентство окажет помощь в поступлении в российские вузы ребятам, которые захотят обучаться в России, а тем, кому необходимо подтянуть знание русского языка, будет предоставлена возможность пройти специализированные курсы.

Также конкурсантам будет выплачиваться ежемесячная стипендия до достижения ими 18 лет.

"Я очень рада, что такое доброе и искреннее шоу существует на российском телевидении. Этот проект дает шанс одаренным детям. А Sputnik дарит ребятам, которые приехали из стран нашей бывшей общей Родины — Советского союза, эти новогодние подарки", — сказала Маргарита Симоньян.

Как участниц Ты супер! Танцы встретили в Узбекистане
Sputnik
Как участниц "Ты супер! Танцы" встретили в Узбекистане
Международный конкурс "Ты супер! Танцы", который провели телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарил детям, оставшимся без попечения родителей, шанс исполнить заветные мечты.

Sputnik (sputniknews.com) — информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Снимок фотографа Alejandro Prieto, занявший второе место в категории Дикая природа
Лучшие фото дикой природы по версии National Geographic
Спасение черепахи, застрявшей среди тюков с кокаином
Грустная история со счастливым концом: черепаха застряла в 800 кг кокаина
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054