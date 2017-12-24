В Узбекистане отменили требование медсправки при техосмотре авто

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Узбекистане теперь при прохождении обязательного технического осмотра автомобиля не нужна медицинская справка о годности к управлению транспортным средством, сообщает корреспондент Sputnik.
Это новшество на днях утвердил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Теперь автовладелец при прохождении осмотра должен будет предоставить свой паспорт, водительские права, техпаспорт, акт о проведении испытания газовых баллонов (если авто на газу) и квитанцию об уплате сбора за осмотр.
Напомним, что в Узбекистане с 1 октября стартовала замена прав и техпаспортов. Водительское удостоверение нового образца выдается сроком на 10 лет. Замена осуществляется с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года — в обязательном порядке.
Замена свидетельства о регистрации автомототранспортного средства (техпаспорта) на новое осуществляется поэтапно в течение 2017-2020 годов при прохождении обязательного технического осмотра.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.