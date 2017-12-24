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В Узбекистане отменили требование медсправки при техосмотре авто

© Sputnik/ Сергей Пятаков
Общество
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Напомним, что в Узбекистане с 1 октября стартовала замена прав и техпаспортов. Замена свидетельства о регистрации автомототранспортного средства (техпаспорта) на новое осуществляется поэтапно в течение 2017-2020 годов.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Узбекистане теперь при прохождении обязательного технического осмотра автомобиля не нужна медицинская справка о годности к управлению транспортным средством, сообщает корреспондент Sputnik.

Это новшество на днях утвердил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

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Ранее многие автовладельцы сталкивались с проблемой при прохождении техосмотра как раз из-за этой справки. Для ее получения было необходимо потратить не один день в медучреждениях, отстоять в больших очередях к врачам. При этом мало, кто мог позволить себе оставить работу на несколько дней, поэтому все сводилось либо к даче взятки врачу для получения заветной справки или инспектору, осуществлявшему осмотр авто, чтобы тот закрыл глаза на ее отсутствие.

Теперь автовладелец при прохождении осмотра должен будет предоставить свой паспорт, водительские права, техпаспорт, акт о проведении испытания газовых баллонов (если авто на газу) и квитанцию об уплате сбора за осмотр.

Напомним, что в Узбекистане с 1 октября стартовала замена прав и техпаспортов. Водительское удостоверение нового образца выдается сроком на 10 лет. Замена осуществляется с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года — в обязательном порядке.

Замена свидетельства о регистрации автомототранспортного средства (техпаспорта) на новое осуществляется поэтапно в течение 2017-2020 годов при прохождении обязательного технического осмотра.

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Теги:
автомобили, водители, Абдулла Арипов, Узбекистан



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