Выборы депутатов районных советов впервые проходят в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Выборы депутатов районных кенгашей народных депутатов впервые проходят в воскресенье в Ташкенте, передает РИА Новости.
"В каждом из одиннадцати районов Ташкента для выборов образовано 330 избирательных округов и 855 избирательных участков", — сообщили в Ташкентской городской избирательной комиссии.
Избирательные участки открылись в 06.00 (04.00 мск) и будут работать до 20.00 (18.00 мск).
Предварительные результаты выборов планируется объявить после завершения голосования. Окончательные итоги голосования будут обнародованы в десятидневный срок, добавили в горизбиркоме.
В соответствии с законодательством, выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие не менее 33% от общего числа избирателей. Победителем станет кандидат, за которого проголосуют более 50% граждан, принявших участие в голосовании. Законом о данных выборах установлено, что избранные депутаты районных советов Ташкента осуществляют свои полномочия до 2019 года, когда должны пройти новые выборы.
Мирзиеев в послании обеим палатам парламента страны в пятницу заявил, что данные выборы позволят расширить масштабы участия и усилить роль общественности Ташкента столицы в реализации социально-экономических, общественно-политических реформ в столице Узбекистана. В частности, позволят обеспечить контроль за формированием и исполнением местного бюджета, реализацией перспективных программ развития территории, установлением размеров местных налогов и других обязательных платежей.
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