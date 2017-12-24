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Выборы

Выборы депутатов районных советов впервые проходят в Ташкенте

© Sputnik/ Наталья Айриян
Общество
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В августе по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева парламент страны принял закон "О выборах в районные Кенгаши народных депутатов города Ташкента", предусматривающий данную процедуру

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Выборы депутатов районных кенгашей народных депутатов впервые проходят в воскресенье в Ташкенте, передает РИА Новости.

"В каждом из одиннадцати районов Ташкента для выборов образовано 330 избирательных округов и 855 избирательных участков", — сообщили в Ташкентской городской избирательной комиссии.

Избирательные участки открылись в 06.00 (04.00 мск) и будут работать до 20.00 (18.00 мск).

Флаг Узбекистана
Sputnik / Дмитрий Виноградов
Начались агитационные мероприятия к выборам в кенгаши Ташкента
Согласно регламенту, в каждом из районов будет избрано по 30 депутатов. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 1650 человек, которых выдвинули все официально зарегистрированные четыре политические партии страны: Либерально-демократическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") и Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат" ("Справедливость"). Также своих кандидатов выдвинули органы самоуправления граждан.

Предварительные результаты выборов планируется объявить после завершения голосования. Окончательные итоги голосования будут обнародованы в десятидневный срок, добавили в горизбиркоме.

В соответствии с законодательством, выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие не менее 33% от общего числа избирателей. Победителем станет кандидат, за которого проголосуют более 50% граждан, принявших участие в голосовании. Законом о данных выборах установлено, что избранные депутаты районных советов Ташкента осуществляют свои полномочия до 2019 года, когда должны пройти новые выборы.

Мирзиеев в послании обеим палатам парламента страны в пятницу заявил, что данные выборы позволят расширить масштабы участия и усилить роль общественности Ташкента столицы в реализации социально-экономических, общественно-политических реформ в столице Узбекистана. В частности, позволят обеспечить контроль за формированием и исполнением местного бюджета, реализацией перспективных программ развития территории, установлением размеров местных налогов и других обязательных платежей.

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Теги:
народные депутаты, депутаты, выборы, Ташкент, Узбекистан



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