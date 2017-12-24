Глава МЧС Узбекистана прибыл с официальным визитом в Москву

Рустам Джураев ознакомился с деятельностью Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В рамках двустороннего сотрудничества с МЧС России министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Рустам Джураев прибыл в Москву.

Как сообщает пресс-служба узбекских спасателей , в рамках визита он ознакомился с деятельностью Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.

Также стороны обсудили возможность постоянного обмена оперативной информацией.

Главы МЧС РУ и РФ договорились о проведении совместных мероприятий еще в конце августа текущего года. Тогда руководитель узбекского ведомства рассмотреть вопрос повышения квалификации инструкторов-спасателей, проведения совместных научных исследований, стажировок и обмена опытом.

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