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В рамках двустороннего сотрудничества с МЧС России министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Рустам Джураев прибыл в Москву

Глава МЧС Узбекистана прибыл с официальным визитом в Москву

© Пресс-служба МЧС
Общество
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Рустам Джураев ознакомился с деятельностью Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В рамках двустороннего сотрудничества с МЧС России министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Рустам Джураев прибыл в Москву.

Глав МЧС РУз и РФ - Рустам Джураев и Владимир Пучков
© МЧС Узбекистана
Главы МЧС РУз и РФ договорились о проведении совместных мероприятий
Как сообщает пресс-служба узбекских спасателей, в рамках визита он ознакомился с деятельностью Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.

Также стороны обсудили возможность постоянного обмена оперативной информацией.

Главы МЧС РУ и РФ договорились о проведении совместных мероприятий еще в конце августа текущего года. Тогда руководитель узбекского ведомства рассмотреть вопрос повышения квалификации инструкторов-спасателей, проведения совместных научных исследований, стажировок и обмена опытом.

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Теги:
спасатели, МЧС Узбекистана, Россия, Узбекистан



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