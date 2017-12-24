Узбекистан и КНР реализуют проекты в сфере геоинформационных технологий

Ранее Китай и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере военного образования

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Госкомземгеодезкадастре состоялась встреча с китайской делегацией во главе с заместителем генерального директора "Бюро геодезии и геоинформации" при правительстве Цзянсу — Ван Сяном.

"Стороны обменялись мнениями по практическому опыту в сфере геодезии и геоинформации. Кроме этого, участники встречи обсудили возможные, перспективные направления сотрудничества", — сообщает пресс-служба госкомитета.

По итогам переговоров китайская делегация предложила осуществить совместные проекты в сфере геоинформационных технологий.

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