С бывшей под контролем ИГ территории эвакуировано 90 детей и женщин

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Более 90 женщин и детей было вывезено с территории, контролировавшейся "Исламским государством" (террористической организацией, запрещенной в РФ), сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в программе "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на НТВ.
Он признался, что его жена плакала при просмотре видеоклипа о вывезенных людях.
"Как они благодарят нас, консульство… И женщины пели, собрались, чтобы выразить благодарность за то, что их вернули. Они пережили страх, ужас…" — рассказал Кадыров.
По его словам, президент РФ Владимир Путин говорил о том, что "надо смотреть за ними (вывезенными с бывшей под контролем ИГ территории — ред.) и не бросать, провести полное медицинское обследование, посмотреть, как они обустроились".
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