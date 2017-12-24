С бывшей под контролем ИГ территории эвакуировано 90 детей и женщин

Рамзан Кадыров заявил, что женщин и детей, которых с подконтрольных террористической организации ИГ территорий в Сирии перевезли в Афганистан, также будут эвакуировать в РФ

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Более 90 женщин и детей было вывезено с территории, контролировавшейся "Исламским государством" (террористической организацией, запрещенной в РФ), сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в программе "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на НТВ.

© Sputnik/ Саид Царнаев Как в Грозном встретили спасенных в Сирии детей 11

"Мы за два года раздали около одной тысячи тонн гуманитарной помощи. Они (мои бойцы) всегда помогали…, помогали вывезти детей, женщин. В спецоперациях участвовали. 94 детей и женщин вернули. На подходе больше 40…, на днях повезут в Москву. И дальше будет так продолжаться", — сказал Кадыров.

Он признался, что его жена плакала при просмотре видеоклипа о вывезенных людях.

"Как они благодарят нас, консульство… И женщины пели, собрались, чтобы выразить благодарность за то, что их вернули. Они пережили страх, ужас…" — рассказал Кадыров.

По его словам, президент РФ Владимир Путин говорил о том, что "надо смотреть за ними (вывезенными с бывшей под контролем ИГ территории — ред.) и не бросать, провести полное медицинское обследование, посмотреть, как они обустроились".

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