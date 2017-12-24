06:54 25 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Встреча спасенных в Ираке российских детей в аэропорту Грозного, архивное фото

С бывшей под контролем ИГ территории эвакуировано 90 детей и женщин

© Sputnik/ Саид Царнаев
Общество
Получить короткую ссылку
117 0 0

Рамзан Кадыров заявил, что женщин и детей, которых с подконтрольных террористической организации ИГ территорий в Сирии перевезли в Афганистан, также будут эвакуировать в РФ

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Более 90 женщин и детей было вывезено с территории, контролировавшейся "Исламским государством" (террористической организацией, запрещенной в РФ), сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в программе "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на НТВ.

Встреча спасенных в Сирии российских детей в аэропорту Грозного
© Sputnik/ Саид Царнаев
Как в Грозном встретили спасенных в Сирии детей
11
"Мы за два года раздали около одной тысячи тонн гуманитарной помощи. Они (мои бойцы) всегда помогали…, помогали вывезти детей, женщин. В спецоперациях участвовали. 94 детей и женщин вернули. На подходе больше 40…, на днях повезут в Москву. И дальше будет так продолжаться", — сказал Кадыров.

Он признался, что его жена плакала при просмотре видеоклипа о вывезенных людях.

"Как они благодарят нас, консульство… И женщины пели, собрались, чтобы выразить благодарность за то, что их вернули. Они пережили страх, ужас…" — рассказал Кадыров.

По его словам, президент РФ Владимир Путин говорил о том, что "надо смотреть за ними (вывезенными с бывшей под контролем ИГ территории — ред.) и не бросать, провести полное медицинское обследование, посмотреть, как они обустроились".

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

Спасенных из Сирии узбекистанцев привезли в Грозный



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Грузии
    О чем говорили?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром финансов Грузии Мамуку Бахтадзе обсудил реализацию проекта Баку-Тбилиси-Карс.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко
    Столица блокчейна

    Беларусь может стать центром использования блокчейна, декрет "О развитии цифровой экономики" уже подписан, заявил президент республики Александр Лукашенко.

  • Леопард в селе Лыхны
    Возвращение Виктории

    Самку переднеазиатского леопарда Викторию, пойманную в ноябре, выпустят назад в дикую природу на следующей неделе, дата будет зависеть от погодных условий.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Дмитрий Хворостовский, архивное фото
Невосполнимые утраты 2017 года
Санта-Клаус верхом на верблюде в Восточном Иерусалиме
В Иерусалиме Санта-Клаус верхом на верблюде раздает подарки горожанам
Как спастись в экстремальной ситуации
Школа выживания в экстренных ситуациях

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054