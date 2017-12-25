МЧС Узбекистана и России наладят обмен оперативной информацией

Об этом стороны договорились во время визита узбекской делегации в Москву, большой интерес вызвали возможности космического мониторинга для исследования ЧС

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. МЧС России и Узбекистана намерены наладить постоянный обмен оперативной информацией.

По данным пресс-службы, в минувшие выходные делегация Узбекистана во главе с министром по чрезвычайным ситуациям страны Рустамом Джураевым посетила Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России в Москве.

"В связи с тем, что имеются случаи различных происшествий с участием граждан Узбекистана на территории России, необходимость налаживания такого взаимодействия весьма актуальна", — отметили в узбекском ведомстве.

По данным пресс-службы, узбекской делегации продемонстрировали возможности информационных систем НЦУКС, сообщили РИА Новости. Особый интерес гостей вызвал космический мониторинг, с помощью которого удается исследовать чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, а также возможности использования 3D-моделирования при оценке сценария развития обстановки.

В августе МЧС России и Узбекистана подписали план мероприятий по сотрудничеству между министерствами на 2018-2019 год.

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