Для прописки в Ташкенте больше не нужно заявление собственника

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Теперь для получения постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области не потребуют нотариально заверенную копию документов на жилье и заявления собственника жилья, а также свидетельства о браке или рождении ребенка.
Согласно постановлению кабинета министров, отменено требование о предоставлении для получения постоянной прописки:
— справки, подписанной председателем схода граждан махалли и инспектором профилактики, по месту фактического жительства супругов об их совместном проживании не менее одного года;
— заверенных отделом кадров копий документов, подтверждающих назначение, утверждение, избрание на должность палатами Олий Мажлиса, президентом или кабинетом министров, а также по согласованию с президентом;
— заверенных отделом кадров копий документов, подтверждающих избрание в представительные органы государственной власти;
— копии приказа о назначении на должность.
— в случае предоставления документов, подтверждающих степень родства, если гражданин (и члены его семьи) является близким родственником владельца жилья или лица, имеющего постоянную прописку в нем;
— в случае предоставления документов, подтверждающих прибытие в Ташкент и Ташкентскую область из других регионов республики в связи с трудовым отпуском, повышением квалификации, лечением.
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