Для прописки в Ташкенте больше не нужно заявление собственника

Также больше не требуется справка с места работы из отдела кадров

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Теперь для получения постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области не потребуют нотариально заверенную копию документов на жилье и заявления собственника жилья, а также свидетельства о браке или рождении ребенка.

Согласно постановлению кабинета министров, отменено требование о предоставлении для получения постоянной прописки:

— справки, подписанной председателем схода граждан махалли и инспектором профилактики, по месту фактического жительства супругов об их совместном проживании не менее одного года;

— заверенных отделом кадров копий документов, подтверждающих назначение, утверждение, избрание на должность палатами Олий Мажлиса, президентом или кабинетом министров, а также по согласованию с президентом;

— заверенных отделом кадров копий документов, подтверждающих избрание в представительные органы государственной власти;

— копии приказа о назначении на должность.

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Для получения временной регистрации не потребуется договор об аренде жилья или договор безвозмездного использования жилья:

— в случае предоставления документов, подтверждающих степень родства, если гражданин (и члены его семьи) является близким родственником владельца жилья или лица, имеющего постоянную прописку в нем;

— в случае предоставления документов, подтверждающих прибытие в Ташкент и Ташкентскую область из других регионов республики в связи с трудовым отпуском, повышением квалификации, лечением.

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