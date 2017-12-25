На страновой конференции в РЦНК подписана резолюция

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Ташкенте при поддержке и участии представительства Россотрудничества в Узбекистане состоялась страновая конференция Организаций российских соотечественников Республики Узбекистан.
В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, представитель Республики Татарстан в Узбекистане Рамиль Шакиров, председатели национальных культурных центров российских соотечественников в Узбекистане, передает пресс-служба Россотрудничества.
"Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, всегда будет одним из приоритетов внешней политики Российской Федерации и является главнейшей задачей нашей совместной работы", — подчеркнул В. Тюрденев.
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