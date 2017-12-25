На страновой конференции в РЦНК подписана резолюция

Российские соотечественники, проживающие в Узбекистане, обсудили на конференции укрепление дружбы между народами и защиту прав

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Ташкенте при поддержке и участии представительства Россотрудничества в Узбекистане состоялась страновая конференция Организаций российских соотечественников Республики Узбекистан.

В мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, представитель Республики Татарстан в Узбекистане Рамиль Шакиров, председатели национальных культурных центров российских соотечественников в Узбекистане, передает пресс-служба Россотрудничества.

"Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, всегда будет одним из приоритетов внешней политики Российской Федерации и является главнейшей задачей нашей совместной работы", — подчеркнул В. Тюрденев.

По итогам конференции участники приняли итоговую резолюцию, отразив в документе такие важные аспекты дальнейшей деятельности, как работа по сбережению национальных культур, языка и традиций российских соотечественников, проживающих в Узбекистане. Также говорилось о защите их законных прав и законных интересов, укреплении позиций русского языка в республике, сохранении памяти о героических страницах отечественной истории, укреплении дружбы и сотрудничества между народами двух стран.

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