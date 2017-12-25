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Узбекских абитуриентов избавят от сдачи экзамена по иностранному языку

© Sputnik/ Владимир Федоренко
Общество
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Абитуриентам для освобождения от экзамена нужно будет предъявить сертификат об уровне владения иностранным языком, выданный Государственным тестовым центром

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2018 года вступает в силу новое правило, согласно которому абитуриенты, имеющие сертификат об уровне владения иностранным языком, освобождаются от сдачи вступительного экзамена по этому предмету, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам источника в Государственном тестовом центре, такой порядок предусмотрен недавним постановлением Кабинета министров.

"Абитуриенту, подтвердившему свои знания по иностранному языку данным сертификатом, присуждается максимальный балл по этому предмету. Однако здесь есть одно условие – сертификат выдается только Национальной тестовой системой определения уровня владения иностранным языком. Его можно получить в Государственном тестовом центре, а также в территориальных подразделениях структуры", – пояснил собеседник.

Теперь ГТЦ будет представлен в каждом регионе страны, чего раньше не было. Соответственно, каждый из этих филиалов наделен правом приема экзаменов по оценке уровня владения иностранным языком. Как подчеркнул представитель центра, это удобно во всех отношениях. Абитуриенту из глубинки не придется ехать в столицу за сертификатом: можно сдать экзамен и получить "корочку" у себя дома.

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Источник в ГТЦ также отметил, что процедура платная и обойдется в 1,5 минимальных оклада (258360 сумов). Сама же Национальная тестовая система для оценки уровня владения языком – далеко не новшество. Она была внедрена еще в 2012 году. Однако тем, кто успел получить этот сертификат ранее, все равно придется пересдавать экзамен, что предусмотрено в документе правительства.

Напомним, что в республике в будущем году будет кардинально изменен порядок поступления в вузы. Начиная с 2018/2019 учебного года, тестовые испытания будут проводиться с 1 по 15 августа, а результаты тестовых испытаний будут публиковаться на следующий день после их проведения на официальном веб-сайте ГТЦ.

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Теги:
Узбекистан, Среднее образование, Высшее образование



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