РФ подарила Узбекистану передвижную лабораторию экспресс-диагностики

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Роспотребнадзор передал Узбекистану и Казахстану 2 микробиологические лаборатории экспресс-диагностики на базе автошасси.
Помимо лабораторий "Атырауская противочумная станция" Комитета охраны общественного здоровья Минздрава Казахстана и Республиканский центр профилактики карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Узбекистана получили в дар от Российской Федерации лабораторное оборудование, расходные материалы и диагностические препараты.
В ходе передачи проведено обучение узбекистанских и казахстанских специалистов по лабораторной базе, а также водителей правилам эксплуатации систем и оборудования мобильной лаборатории.
Роспотребнадзор реализует подобные мероприятия с 2014 года в рамках программы содействия по внедрению и реализации положений Международных медико-санитарных правил (2005 года) на пространстве Восточной Европы и Центральной Азии. Сегодня в странах региона функционируют 10 мобильных лабораторий, переданных в дар Россией.
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