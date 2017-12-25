РФ подарила Узбекистану передвижную лабораторию экспресс-диагностики

Сотрудники Роспотребнадзора провели обучение узбекистанских и казахстанских специалистов, а также водителей по правилам эксплуатации оборудования мобильной лаборатории

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Роспотребнадзор передал Узбекистану и Казахстану 2 микробиологические лаборатории экспресс-диагностики на базе автошасси.

Помимо лабораторий "Атырауская противочумная станция" Комитета охраны общественного здоровья Минздрава Казахстана и Республиканский центр профилактики карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Узбекистана получили в дар от Российской Федерации лабораторное оборудование, расходные материалы и диагностические препараты.

В ходе передачи проведено обучение узбекистанских и казахстанских специалистов по лабораторной базе, а также водителей правилам эксплуатации систем и оборудования мобильной лаборатории.

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Лаборатории могут также применяться для совершенствования эпиднадзора за возбудителями инфекций и мониторинга природных очагов инфекционных заболеваний, таких как чума, туляремия, геморрагические лихорадки и другие, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор реализует подобные мероприятия с 2014 года в рамках программы содействия по внедрению и реализации положений Международных медико-санитарных правил (2005 года) на пространстве Восточной Европы и Центральной Азии. Сегодня в странах региона функционируют 10 мобильных лабораторий, переданных в дар Россией.

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