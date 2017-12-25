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Центр по ведению беременности и родов у женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями в ГКБ № 6 Челяюинска

В Узбекистане вводят обязательное узи беременных в первый триместр

© Sputnik/ Александр Кондратюк
Общество
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Документ предполагает ранее выявление наследственных заболеваний у диагностику отклонений у плода и новорожденных детей

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Президент Узбекистана подписал Постановление в целях обеспечения всемерного укрепления здоровья матерей и детей и материально-технической базы центров "Скрининг матери и ребенка".

Согласно документу в республике:

 

  • Центры "Скрининг матери и ребенка" необходимо оснастить высокотехнологичным диагностическим медицинским оборудованием, комплектующими изделиями, реагентами и расходными материалами;
  • Ввести массовое дородовое ультразвуковое обследование женщин в центральных многопрофильных районных (городских) поликлиниках в первые три месяца беременности и поэтапное внедрение биохимического обследования на генетические синдромы у беременных группы риска;
  • Проводить цитогенетические и молекулярно-цитогенетические технологии в диагностике хромосомных синдромов у плода и детей раннего возраста;
  • Обеспечить больных детей лекарственными средствами и лечебным питанием;
  • Наладить международное сотрудничество с внедрением современного мирового опыта в практическое здравоохранение.

 

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До 1 января 2023 года от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) будут освобождены высокотехнологичное диагностическое медицинское оборудование, комплектующие изделия, реагенты, расходные материалы, детское лечебное питание, лекарственные средства, не производимые в Республике Узбекистан, ввозимые Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и Международным неправительственным благотворительным фондом "Соглом авлод учун".

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Теги:
новорожденный, беременность, дети, Постановление, Минздрав Узбекистана, Узбекистан



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