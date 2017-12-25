В Узбекистане вводят обязательное узи беременных в первый триместр

Документ предполагает ранее выявление наследственных заболеваний у диагностику отклонений у плода и новорожденных детей

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Президент Узбекистана подписал Постановление в целях обеспечения всемерного укрепления здоровья матерей и детей и материально-технической базы центров "Скрининг матери и ребенка".

Согласно документу в республике:

Центры "Скрининг матери и ребенка" необходимо оснастить высокотехнологичным диагностическим медицинским оборудованием, комплектующими изделиями, реагентами и расходными материалами;

Ввести массовое дородовое ультразвуковое обследование женщин в центральных многопрофильных районных (городских) поликлиниках в первые три месяца беременности и поэтапное внедрение биохимического обследования на генетические синдромы у беременных группы риска;

Проводить цитогенетические и молекулярно-цитогенетические технологии в диагностике хромосомных синдромов у плода и детей раннего возраста;

Обеспечить больных детей лекарственными средствами и лечебным питанием;

Наладить международное сотрудничество с внедрением современного мирового опыта в практическое здравоохранение.

До 1 января 2023 года от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) будут освобождены высокотехнологичное диагностическое медицинское оборудование, комплектующие изделия, реагенты, расходные материалы, детское лечебное питание, лекарственные средства, не производимые в Республике Узбекистан, ввозимые Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и Международным неправительственным благотворительным фондом "Соглом авлод учун".

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