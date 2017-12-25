В Узбекистане вводят обязательное узи беременных в первый триместр

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Президент Узбекистана подписал Постановление в целях обеспечения всемерного укрепления здоровья матерей и детей и материально-технической базы центров "Скрининг матери и ребенка".
Согласно документу в республике:
- Центры "Скрининг матери и ребенка" необходимо оснастить высокотехнологичным диагностическим медицинским оборудованием, комплектующими изделиями, реагентами и расходными материалами;
- Ввести массовое дородовое ультразвуковое обследование женщин в центральных многопрофильных районных (городских) поликлиниках в первые три месяца беременности и поэтапное внедрение биохимического обследования на генетические синдромы у беременных группы риска;
- Проводить цитогенетические и молекулярно-цитогенетические технологии в диагностике хромосомных синдромов у плода и детей раннего возраста;
- Обеспечить больных детей лекарственными средствами и лечебным питанием;
- Наладить международное сотрудничество с внедрением современного мирового опыта в практическое здравоохранение.
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