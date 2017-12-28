В Узбекистане с 1 января 2018 года вводится новый порядок обязательного технического осмотра легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам
В Министерстве финансов Узбекистана подтвердили увольнение 24 человек
В международном аэропорту Краснодар представителям "Узбекистон хаво йуллари" вручили почетную грамоту
В прошлом году количество желающих пройти экзамен в Ташкенте превысило 2 тысячи человек, но технические возможности позволили принять тесты только у 25 из них
Российский миллиардер узбекского происхождения помог одаренным студентам, ставшим лауреатами государственных премий, посетить концерт Энрике Иглесиаса в Ташкенте
В начале декабря прокуратура Андижанской области проверила факт оскорбления в октябре Рахматуллаевым нескольких руководителей образовательных учреждений
В Узбекистане продолжается разработка нового механизма поступления в высшие учебные заведения
Аваз Эргашев трудился в системе сельского хозяйства, он внес достойный вклад в развитие отрасли и завоевал уважение народа. Его не стало накануне, 25 декабря
О жизни в КНР и планах на будущее узбекистанец рассказал корреспонденту Sputnik
Президент Узбекистана выразил слова сочувствия и поддержки своему филиппинскому коллеге в связи с жертвами в результате наводнений
Объектом изучения стала недавняя речь лидера Узбекистана; в итоге удалось выяснить, что глава государства чаще всего употребляет слово "мы"
Документ предполагает ранее выявление наследственных заболеваний у диагностику отклонений у плода и новорожденных детей
Сотрудники Роспотребнадзора провели обучение узбекистанских и казахстанских специалистов, а также водителей по правилам эксплуатации оборудования мобильной лаборатории
Абитуриентам для освобождения от экзамена нужно будет предъявить сертификат об уровне владения иностранным языком, выданный Государственным тестовым центром
Российские соотечественники, проживающие в Узбекистане, обсудили на конференции укрепление дружбы между народами и защиту прав
Также больше не требуется справка с места работы из отдела кадров
Об этом стороны договорились во время визита узбекской делегации в Москву, большой интерес вызвали возможности космического мониторинга для исследования ЧС
Рамзан Кадыров заявил, что женщин и детей, которых с подконтрольных террористической организации ИГ территорий в Сирии перевезли в Афганистан, также будут эвакуировать в РФ
В Госкомземгеодезкадастре состоялась встреча с китайской делегацией во главе с заместителем генерального директора "Бюро геодезии и геоинформации" при правительстве Цзянсу — Ван Сяном
Президент Узбекистана в минувшую пятницу впервые обратился с посланием к парламенту, обозначив ключевые вехи свой дальнейшей программы