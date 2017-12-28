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Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос
Межгалактическая красота: лучшие космические фото 2017 года
В Токио раскупают календари на 2018 год с изображением Путина
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Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
От "Жигулей" до Xray: эволюция автомобилей АвтоВАЗа

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