15:18 26 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Шавкат Мирзиёев во время выступления перед депутатами Олий Мажлиса

Так говорит Мирзиёев: слова, которые больше всего любит президент

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
1305110

Объектом изучения стала недавняя речь лидера Узбекистана; в итоге удалось выяснить, что глава государства чаще всего употребляет слово "мы"

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В конце прошлой недели глава Узбекистана впервые выступил с посланием перед парламентом. Выступление, длившееся больше четырех часов, преподнесло немало сюрпризов.

Корреспонденты Sputnik Узбекистан решили проанализировать, какие слова больше всего использовал президент в своей своеобразной программе действий на ближайшие годы.

Всего в своем послании глава государства произнес свыше 11,7 тысячи слов. Чаще всего Шавкат Мирзиёев употреблял местоимение "мы" — 104 раза. Тем самым глава государства подчеркивал не только свое единение с обществом, но и стремление объединить все слои населения для одной цели — сделать страну процветающей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Прес-служба президента РУз
Новая политика Мирзиёева: 10 тезисов, которые изменят страну
Почти так же часто президент упоминал слова "государство" и "государственный" — 102 раза. Это вполне объяснимо, ведь одна из основных задач Мирзиёева на ближайшую перспективу — это построение новой системы государственного управления и повышение эффективности работы госорганов.

Третьим по популярности словом стал "год" — 92 раза, что тоже логично. Выступление проходило в середине декабря и стало не только своеобразным подведением итогов 2017 года, но и "дорожной картой" на будущий год.

Пожалуй, ключевыми в выступлении стали слова "народ" и "народные" — 46 раз, "население" — 27 раз и "наш, наши, нашего" — 72 раза. Это показывает ориентированность политики главы государства на нужды простых граждан.

Шавкат Мирзиёев не стал уходить от признания многих проблем, сложившихся в стране. Слово "проблема" звучало 30 раз, а "решение" — 31. Также он часто употреблял слова, призывающие изменить сложившуюся ситуацию. Так, например, слово "должны" использовалось 37 раз, "необходимо" — 46, "реформы и реформирование" — 31 раз.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

Шавкат Мирзиёев впервые обратится к парламенту с посланием
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Корень солодки
    Ноль затрат

    Как дикорастущая культура, почти сорняк, при надлежащем подходе способна стать хорошей статьей дохода фермеров Азербайджана.

  • Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко
    К нам едет президент

    Президент Беларуси Александр Лукашенко примет во вторник 26 декабря участие в неформальном саммите глав государств СНГ.

  • Мастерская елочных игрушек
    Огнем и стеклом

    Вот уже восьмой год подряд студия "Артель" в Сухуме занимается изготовлением елочных игрушек из стекла. Корреспондент Sputnik взял урок мастерства.

  • Президент Серж Саргсян на выставке армянских товаров
    Торговая "форточка"

    Как при координации Еревана Евразийский союз и Иран договорились подписать временное соглашение, ведущее к зоне свободной торговли.

  • Кинопленки в Госфильмофонде России
    Стоп-кадр

    Создатель легендарного рижского кинофестиваля "Арсенал" Аугустс Сукутс скончался в возрасте 70 лет после продолжительной болезни.

  • Американист Александр Домрин
    Троянский конь

    Почему страны Балтии являются "засланным казачком" и "троянским конем" в составе Европейского союза, рассказал профессор Высшей школы экономики.

  • Нищие в Москве
    Без страховки

    Молдова такая бедная, что скоро страховать людей будет некому – работники соцстраха увольняются целыми группами.

  • Бар. Иллюстративное фото
    Мало пьют!

    Бюджет Эстонии не дополучит почти 40 миллионов евро с акцизов на алкоголь – вместо расчетных 276 миллионов соберется только 237,5.

  • Транскам
    Нужна помощь!

    Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев запросил у МЧС России вертолет для ликвидации последствий обрывов ЛЭП в Дзомагском ущелье республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Голубое озеро в Казани
Волшебный уголок голубых озер Казани
От трубки до новогоднего украшения: как создают елочные шары
Рождение новогодней сказки: как создают елочные украшения
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
От "Жигулей" до Xray: эволюция автомобилей АвтоВАЗа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054