Так говорит Мирзиёев: слова, которые больше всего любит президент

Объектом изучения стала недавняя речь лидера Узбекистана; в итоге удалось выяснить, что глава государства чаще всего употребляет слово "мы"

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В конце прошлой недели глава Узбекистана впервые выступил с посланием перед парламентом. Выступление, длившееся больше четырех часов, преподнесло немало сюрпризов.

Корреспонденты Sputnik Узбекистан решили проанализировать, какие слова больше всего использовал президент в своей своеобразной программе действий на ближайшие годы.

Всего в своем послании глава государства произнес свыше 11,7 тысячи слов. Чаще всего Шавкат Мирзиёев употреблял местоимение "мы" — 104 раза. Тем самым глава государства подчеркивал не только свое единение с обществом, но и стремление объединить все слои населения для одной цели — сделать страну процветающей.

Почти так же часто президент упоминал слова "государство" и "государственный" — 102 раза. Это вполне объяснимо, ведь одна из основных задач Мирзиёева на ближайшую перспективу — это построение новой системы государственного управления и повышение эффективности работы госорганов.

Третьим по популярности словом стал "год" — 92 раза, что тоже логично. Выступление проходило в середине декабря и стало не только своеобразным подведением итогов 2017 года, но и "дорожной картой" на будущий год.

Пожалуй, ключевыми в выступлении стали слова "народ" и "народные" — 46 раз, "население" — 27 раз и "наш, наши, нашего" — 72 раза. Это показывает ориентированность политики главы государства на нужды простых граждан.

Шавкат Мирзиёев не стал уходить от признания многих проблем, сложившихся в стране. Слово "проблема" звучало 30 раз, а "решение" — 31. Также он часто употреблял слова, призывающие изменить сложившуюся ситуацию. Так, например, слово "должны" использовалось 37 раз, "необходимо" — 46, "реформы и реформирование" — 31 раз.

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