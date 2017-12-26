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Последствия наводнения, архивное фото

Шавкат Мирзиёев соболезнует народу Филиппин

REUTERS/Fayaz Aziz
Общество
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Президент Узбекистана выразил слова сочувствия и поддержки своему филиппинскому коллеге в связи с жертвами в результате наводнений

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил послание президенту Республики Филиппины Родриго Дутерте в связи с разрушительными наводнениями и оползнями в стране, приведшими к многочисленным человеческим жертвам. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Глава государства передал искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом на юге Филиппин, достигло 240 человек. Спасатели ведут поиски еще более 100 пропавших без вести.

В убежищах остаются около 52 тысяч жителей самого крупного острова страны Минданао, который сильнее всего пострадал от шторма.

Действие шторма ощутили на себе более 270 тысяч человек.

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Теги:
Филиппины, Узбекистан, Бедствия и чрезвычайные происшествия



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