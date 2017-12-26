Герой Узбекистана Аваз Эргашев скончался на 69-м году жизни

Аваз Эргашев трудился в системе сельского хозяйства, он внес достойный вклад в развитие отрасли и завоевал уважение народа. Его не стало накануне, 25 декабря

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Аваз Эргашев родился в 1949 году в Джамбайском районе.

За годы трудовой деятельности работал начальником бригады, главным агрономом и председателем коллективного хозяйства в Джамбайском районе. Он также занимал руководящие должности в акционерном обществе "Жомбой дон", машинно-тракторном парке района.

© Правительственный портал Республики Узбекистан Аваз Эргашев

В 2009-2015 годы был руководителем фермерского хозяйства "Аваз агро хосил" Джамбайского района.

"За многолетнюю трудовую деятельность он внес достойный вклад в развитие хлопководства, зерноводства, животноводства и других отраслей сельского хозяйства. Самоотверженно трудился в процессе формирования фермерского движения в годы независимости, внедрения современных технологий в сферу, организации многопрофильных фермерских хозяйств. Возглавляемое им фермерское хозяйство достигало самых высоких показателей выращивания сельскохозяйственной продукции в области", — отмечает пресс-служба президента Узбекистана.

В последние годы Эргашев, несмотря на то, что находился на пенсии, вел активную общественную деятельность. Его многолетний труд был достойно оценен государством, ему было присвоено звание Героя Узбекистана.

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