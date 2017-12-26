Суд оштрафовал хокима Андижана на 5 млн сумов за оскорбление учителей

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Суд оштрафовал хокима Андижана Дильмурода Рахматуллаева на 30 минимальных зарплат (около 650 долларов) за нецензурные оскорбления директоров лицеев и колледжей города, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.
Ранее местные СМИ сообщали, что Рахматуллаев нецензурно оскорбил директоров местных колледжей и академических лицеев, отправивших на сбор хлопка в Ташкентскую область недостаточное количество людей.
В соответствии с административным кодексом Узбекистана нарушение по статье "оскорбление" наказывается штрафом от 20 до 40 минимальных размеров заработной платы (430-860 долларов).
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