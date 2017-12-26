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Купюры номиралом пятьдесят тысяч сум

Суд оштрафовал хокима Андижана на 5 млн сумов за оскорбление учителей

Sputnik
Общество
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Ранее местные СМИ сообщали, что Рахматуллаев нецензурно оскорбил директоров местных колледжей и академических лицеев, отправивших на сбор хлопка в Ташкентскую область недостаточное количество людей

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Суд оштрафовал хокима Андижана Дильмурода Рахматуллаева на 30 минимальных зарплат (около 650 долларов) за нецензурные оскорбления директоров лицеев и колледжей города, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

Андижан. Областной хокимият.
Foto, Элмурод Эрматов
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"Постановлением суда Рахматуллаев признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей "оскорбление", и применено административное взыскание в виде штрафа в размере 30 минимальных размеров заработной платы", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее местные СМИ сообщали, что Рахматуллаев нецензурно оскорбил директоров местных колледжей и академических лицеев, отправивших на сбор хлопка в Ташкентскую область недостаточное количество людей.

В соответствии с административным кодексом Узбекистана нарушение по статье "оскорбление" наказывается штрафом от 20 до 40 минимальных размеров заработной платы (430-860 долларов).

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Теги:
хоким, Андижан



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